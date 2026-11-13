El "me gusta" de Javier Milei que reavivó la interna entre Patricia Bullrich y los Menem

La interna libertaria es siempre y en todo lugar un fenómeno de redes sociales. Javier Milei redujo el uso de su plataforma preferida, Twitter (X), durante la visita del papa León XIV a la Argentina. Pero con la partida del Sumo Pontífice, el presidente volvió a las andadas. Y si bien moderó lo que escribe, lo que avala puede ser igual de importante. En la noche de este jueves, le dio "me gusta" a un mensaje que criticaba a los Menem y sugería una posible fórmula electoral con Patricia Bullrich para 2027.

"Cuando los que más militan que Bullrich rompa con Milei son periodistas de Clarín, LPO, El Destape, Perfil, los Menem... es que sabés que esa fórmula te puede ganar en primera vuelta. Está tan claro todo esto". Fue el tuit en cuestión. Lo publicó el usuario conocido como El oráculo de Trenque Lauquen (@laromadelsur), que mantiene el anonimato en X, aunque algunos entendidos lo vinculan a un socio de Ramiro Marra en la consultora Bull Market.

Milei luego le puso "me gusta" a la publicación, lo cual difundió el propio "oráculo". "No lo hago jamás. Pero hoy lo voy hacer. El presidente entiende todo. Vamos por la primera vuelta loco. Primera", escribió, junto a una captura. Luego agregó: "Patricia. Milei. No Menem. Milei. Escucha a tu presidente".

El tuit apunta a la posibilidad de que Bullrich sea candidata a vicepresidente de Milei en 2027. El planteo es lógico. En agosto, el jefe de Estado dijo que ya tenía definido a su compañero de fórmula. Semanas antes, en junio, la senadora publicó un video (musicalizado con la versión de La Joaqui de Se dice de mí) en el que se la veía ante un laberinto con tres posibles salidas: "jefatura" (en referencia al gobierno porteño), "vicepresidencia" y "presidencia".

La primera opción tiene bajas probabilidades: Jorge Macri anunció que irá por la reelección y no se descarta un acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza en el distrito porteño. La segunda, a la que apunta el tuit, dejaría a Bullrich como segunda en la línea de sucesión y como presidenta del Senado. La tercera apunta al corazón de la interna libertaria: en las últimas semanas, la senadora no oculta sus intenciones de ser candidata a presidenta en 2027. Y en Casa Rosada atribuyen la demora en aprobar la Reforma Política (que incluye la suspensión de las PASO) a esa ambición.

Volver a la anormalidad

El "me gusta" de Milei complejiza la situación. El presidente suele "fulminar" a los traidores, pero hasta ahora evitó criticar en público a Bullrich por su desmarque. Quienes sí la enfrentan son los Menem, alfiles de Karina Milei. "El único candidato presidencial de La Libertad Avanza es Javier Milei", desafió Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, en una charla pública hace dos semanas. La destinataria del mensaje era una sola.

Martín Menem redobló la apuesta este jueves con un mensaje que pareció un ultimátum a Bullrich. En una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, el presidente de la Cámara Baja dijo que "en las próximas dos semanas, si Dios quiere, tendríamos que estar avanzando con la media sanción" de la Reforma Política en el Senado. También sugirió que el oficialismo tiene los votos necesarios y no descartó la convocatoria a extraordinarias para tratar el tema.

Senado: el Gobierno presiona a Bullrich para suspender las PASO, pero dudan de que estén los votos necesarios

Lejos de sentirse apurada, Bullrich anticipó que seguirá con su agenda propia. "Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado", proclamó en X, horas después de la entrevista de Menem. La iniciativa, sostuvo, es "necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando". El mensaje resonó en forma particular después del discurso de León XIV tras la visita al Cottolengo Don Orione de Claypole. "Y como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera", completó la senadora.