En el Palacio de Hacienda miran el calendario electoral con preocupación. Luis Caputo admite en privado, ante sus colaboradores más cercanos, que acumular tantos conflictos políticos abiertos empuja al Gobierno hacia una nueva crisis. En la City y en Wall Street dudan de que el ministro pueda frenar una corrida preelectoral a tantos meses de las urnas, y esa desconfianza ya se refleja en los precios cada vez que la política mete ruido en la gestión.

El problema para Balcarce 50 es que Javier Milei no tiene un reemplazo listo para Economía: en la Casa Rosada reconocen que Federico Sturzenegger ambiciona ese cargo, pero solo aceptaría si lo dejan avanzar a fondo con su plan de desregulación, mientras que el canciller Pablo Quirno evita esa silla porque perdería el resguardo que le da hoy la Cancillería.

Caputo necesita US$ 24.900 millones:le faltaban 5.000, y ahora ya son 10.000

Patricia Bullrich aprovechó esa debilidad. La dirigente dejó de esperar gestos de la Rosada y empezó a armar territorio propio para medir fuerzas, si hace falta, frente al Milei más condicionado desde que asumió. Ese desgaste ya había obligado a Caputo a salir a dar explicaciones para calmar al establishment, pero sus declaraciones sumaron dudas y forzaron al Presidente a ratificar su propia candidatura.

A los problemas económicos se suma el desorden de los voceros de La Libertad Avanza, enredados en discusiones sobre la sharia y los musulmanes –lejos incluso de temas propios de su electorado, como el aborto– mientras el peronismo monopoliza el debate diario sobre el bolsillo. Sin nadie que ordene el discurso oficialista, el contraste con una oposición concentrada en la microeconomía deja más expuesto al Gobierno.

Ese escenario convierte la discusión por las PASO en un dilema para Balcarce 50. Si las primarias se mantienen, el oficialismo corre el riesgo de sufrir una derrota política frente al peronismo antes de las generales; si se suspenden, se abre un mapa desordenado en la provincia de Buenos Aires, donde a los libertarios les cuesta sumar votos por sí solos. La ley 14.086 obliga a realizar las PASO bonaerenses en simultáneo con las nacionales salvo reforma legislativa, pero si Nación las elimina, el Ejecutivo provincial recupera bajo la ley 5.109 la facultad de fijar fechas separadas.

Operadores oficiales reconocen que, por motivos distintos, mantener las primarias termina conviniéndoles tanto a Milei como a Axel Kicillof: al Presidente le impide que el mayor padrón del país se desenganche de la pelea nacional, y al gobernador le sirve para ordenar la interna del PJ frente a un eventual candidato massista. Con elecciones desdobladas, en cambio, el postulante bonaerense y los intendentes juegan primero su propia suerte y después negocian sin ataduras con la Casa Rosada.

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El sector privado, mientras tanto, busca cubrirse por su cuenta. Las grandes empresas aceleran por estas horas su ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) antes de que venza el plazo legal a mediados del año próximo: quieren asegurarse ese paraguas porque prevén meses de inestabilidad. Al mismo tiempo, se profundiza la concentración en la economía real: los grupos con más espalda compran o desplazan a las pymes golpeadas por la recesión para ganar mercado y quedar parados como jugadores dominantes cuando repunte la actividad. “Es el efecto 90 asegurado”, resumió sin rodeos una fuente empresaria a PERFIL.

En el peronismo, detrás de algunos gestos de distensión, se consolidan dos polos enfrentados que alejan la foto de unidad detrás de un solo candidato. Kicillof ya avisó que irá sí o sí por la presidencia y que pondrá todo para encabezar ese armado, convencido de que Cristina Kirchner no puede ganarle una interna. Del otro lado, la expresidenta reúne a Sergio Massa, Sergio Uñac y Gerardo Zamora en una mesa de la que buscan sacar al rival del gobernador. Sin un liderazgo único, ambos sectores cuentan sus fichas antes de sentarse a negociar.

En ese esquema, Massa mantiene abierta la chance de ser candidato hasta el cierre de listas si le dan los números o, en su defecto, negociar un reparto de poder en un eventual próximo gobierno. El kirchnerismo, por su parte, lidia con un límite concreto: sabe que el tigrense no le gana a Kicillof en una primaria y busca todavía un nombre capaz de competir en una segunda vuelta.

Con un oficialismo condicionado y una oposición dividida, los analistas que asesoran a las principales compañías coinciden en un mismo diagnóstico: con o sin PASO, la tensión económica crecerá en los próximos meses y exigirá manejo político para contener el malestar social. Lo que el círculo rojo empieza a pedir en voz baja es un ministro con espalda para atravesar la crisis. Y en el mercado ya sacaron su conclusión: no confían en Caputo.