En una "Declaración conjunta del Secretario de Relaciones Exteriores, Ed Miliband, y la Fiscal General, Ellie Reeves", el Reino Unido celebró la decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) de "no dictar medidas provisionales" sobre Malvinas.

"Este resultado reivindica la sólida defensa jurídica y la estrategia del Reino Unido", agregó en su breve nota el gobierno británico, destacando que "Argentina intentó impedir que los habitantes de las Islas Falkland tomaran sus propias decisiones soberanas, pero fracasó en su intento".

Soberanía de las Falkland

"El Reino Unido no tiene ninguna duda sobre nuestra soberanía de las Islas Falkland, nuestra soberanía y derechos soberanos sobre las zonas marítimas circundantes, y el derecho a la autodeterminación de los habitantes de las Islas Falkland", detalló la nota inglesa.

En el párrafo final se hizo "un llamado a la Argentina para que respete el derecho de los habitantes de las Islas Falkland a determinar su propio futuro", precisando "instamos además a que se ponga fin a la presión económica que ejerce sobre las Islas Falkland".

La respuesta argentina: "Fallo preliminar"

Luego que se conociera el duro fallo del Tribunal del Mar, no atendiendo el reclamo argentino en una decisión de 18 votos a 3, el gobierno de Javier Milei rechazó el fallo y apuntó a la parte de la decisión en que "se reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido".

El comunicado libertario rechazó que el Tribunal "no haya considerado que tiene jurisdicción para dictar las medidas provisionales solicitadas por la Argentina".