El Senado aprobó este jueves en una extensa sesión las iniciativas de Ludopatía I y II, dio media sanción a la creación del Registro Nacional Único de Alimentantes Morosos (ReNUAM), avanzó con la suspensión de las PASO para 2027 y convirtió en ley otros proyectos, con el objetivo de endurecer los controles sobre el juego en línea, unificar registros de deudores alimentarios y modificar reglas electorales y penales.

El Senado le dio media sanción a la reforma electoral del Gobierno.

El proyecto del Registro Nacional Único de Alimentantes Morosos (ReNUAM), impulsado por la senadora Edith Terenzi, obtuvo media sanción por unanimidad con 69 votos y pasó a Diputados. La iniciativa propone crear bajo la órbita del Ministerio de Justicia una base de datos digital que interconecte los registros de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires adheridas, emita certificados gratuitos de no inscripción, publique estadísticas actualizadas y prohíba a los inscriptos ingresar o permanecer en casinos y espectáculos con entrada paga.

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En materia de juego, el pleno aprobó por unanimidad, con 72 votos, la ley de prevención Ludopatía I, que prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de juegos de azar y apuestas en línea en televisión, radio, redes sociales, indumentaria deportiva, estadios, festivales e influencers, exige validación biométrica vinculada al Renaper en registro, inicio de sesión y retiros, prohíbe bonos o programas de fidelización y restringe los medios de pago a débito y billeteras electrónicas con topes diarios, excluyendo tarjetas de crédito y cuentas de ANSES. En tanto, Ludopatía II también se aprobó por unanimidad con carácter complementario para prohibir la difusión de plataformas ilegales y encomendar al BCRA que bloquee pagos y transferencias hacia sitios no autorizados o intermediarios ilícitos.

En el plano electoral, el Senado aprobó en general por 43 votos a favor y 29 en contra, y giró a Diputados, la reforma que suspende las PASO en 2027, incorpora Ficha Limpia para condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia o revisión antes del 31 de diciembre del año previo a la elección, fija un debate presidencial obligatorio en caso de balotaje a pedido de la UCR, habilita la afiliación electrónica, regula la Boleta Única de Papel nacional y local, reduce del 5% al 2,5% el tiempo gratuito audiovisual de campaña y distribuye la pauta digital oficial en un 65% para sitios nacionales y un 35% para medios provinciales.

Entre el resto de las definiciones de la jornada, la Cámara Alta convirtió en ley con 67 votos afirmativos la reducción del IVA para la fécula de mandioca y con 66 votos la transferencia de un inmueble a la provincia del Chaco; aprobó por 49 votos contra 9 el agravamiento de penas de dos a ocho años de prisión y multas por vandalismo rural en el Código Penal; votó por unanimidad una jornada nacional contra el bullying y dio media sanción con 67 votos al Día Nacional para la Prevención del Bullying, además de aprobar por 68 votos a favor y 3 en contra el proyecto sobre el Estatuto del Periodista y rechazar por 37 a 31 la emergencia pyme, sin tratar falsas denuncias.

Suspensión de las PASO

En relación con el capítulo electoral, la suspensión de las PASO regirá exclusivamente para los comicios nacionales de 2027, sin implicar una derogación definitiva del sistema, que volverá a aplicarse en las elecciones posteriores salvo una nueva modificación legal.

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Con esta medida, las agrupaciones políticas contarán con mayor margen para definir sus candidaturas, ya que cada fuerza deberá resolver sus postulaciones según sus propias cartas orgánicas y presentar una sola lista por categoría, respetando las reglas vigentes de paridad de género y sin primarias abiertas financiadas por el Estado.

La reforma obtuvo media sanción en el Senado por 43 votos a favor y 29 en contra tras una extensa negociación política que redujo el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo a un texto consensuado de 25 artículos, impulsado en el recinto por el oficialismo y los bloques aliados, y ahora deberá ser debatida en la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.

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El paquete aprobado incorpora además la cláusula de Ficha Limpia, que inhabilita como candidatos y funcionarios del Ejecutivo a quienes tengan condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año previo a la elección, junto con la habilitación de la afiliación partidaria electrónica, cambios en la Boleta Única de Papel para permitir el voto por lista completa y la integración de categorías locales, la reducción del 5% al 2,5% de los espacios gratuitos de campaña en medios audiovisuales, la obligatoriedad del debate presidencial únicamente en caso de balotaje y modificaciones en la designación de los representantes ante el Parlasur.