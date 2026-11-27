En el marco de la media sanción a la reforma electoral, el oficialismo debió ceder este jueves en la Cámara de Senadores y dio marcha atrás con su plan original de eliminar por completo la obligatoriedad de los debates presidenciales, por lo que el proyecto que ahora deberá tratar la Cámara de Diputados dejó vigente la instancia únicamente en caso de que haya balotaje.

La iniciativa general, que también suspende las PASO para 2027 e incorpora cambios como Ficha Limpia y la flexibilización de la veda electoral, se aprobó tras cuatro horas de discusión con 43 votos afirmativos, 29 negativos y ninguna abstención.

Irónica risa de Bullrich mientras Mayans afirmaba que Milei quiere eliminar las PASO porque "Patricia mide el doble"

En la redacción original impulsada por La Libertad Avanza, los cruces públicos televisivos entre aspirantes a la Casa Rosada dejaban de ser exigibles por ley y su realización quedaba sujeta únicamente a la decisión de la Cámara Nacional Electoral (CNE). El principal argumento para suprimir los encuentros de primera vuelta se apoya en la propia suspensión de las primarias, ya que sin ese filtro previo, podría multiplicarse la cantidad de candidatos en las generales y complicar la organización del debate.

Sin embargo, a la hora de votar, el jefe de la bancada radical, Eduardo Vischi, propuso incorporar una modificación clave: sumar la palabra “obligatorio” para el debate de segunda vuelta, garantizar su transmisión por televisión abierta y mantener la prohibición de publicidad como sanción para el candidato que decida ausentarse. El recinto acompañó la propuesta.

El oro argentino está en Londres y el país ya no tiene custodia física de los lingotes, según auditoría de la AGN

En caso de que diputados apruebe el protecto, la reforma modificará sustancialmente el esquema establecido por la Ley 27.337, sancionada en noviembre de 2016. La normativa actual exige dos debates obligatorios antes de la elección general y un tercero en caso de balotaje. Además, contempla dos sanciones ante la inasistencia: la pérdida de los espacios de publicidad audiovisual asignados a la agrupación y la exhibición del atril vacío durante la transmisión.

Días antes de la sesión, cuando trascendió la intención del oficialismo de dar de baja los debates, doce organizaciones de la sociedad civil difundieron un documento conjunto para exigir su continuidad tanto en el balotaje como en la primera vuelta. El texto llevó las firmas de CIPPEC, Ser Fiscal, Asociación Conciencia, Poder Ciudadano, Argentina Debate, FOPEA, el Club Político Argentino, Pulsar UBA, ConstiTuya, RAP, Directorio Legislativo e Integridad Republicana.