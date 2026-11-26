El Senado aprobó este jueves la reforma electoral que suspende las PASO para 2027, con 43 votos a favor, 29 en contra y ninguna abstención en la votación en general.

El texto que llegó al recinto es muy distinto del que envió el Gobierno inicialmente. Después de semanas de negociación con los aliados, el dictamen se firmó la semana pasada y el oficialismo decidió incluirlo en una sesión que también tratará Ludopatía. Quedó con 25 artículos, que según el miembro informante, Agustín Coto, son “el fruto de una serie de discusiones y acuerdos de mayoría”. El propio Coto admitió que “el proyecto original era más extenso”. José Mayans, jefe del bloque Justicialista, contó que el texto original tenía más de 70 artículos y que llegó a reducirse a 40 y después a 18 antes de sumar algunos más “porque para conseguir el quorum tienen que negociar”.

La suspensión de las PASO rige solo para 2027. Las candidaturas se definirán según las cartas orgánicas de cada partido, con una sola lista por categoría y por agrupación. Para las elecciones posteriores se vuelve al sistema actual, una diferencia con la eliminación que quería el Gobierno que el PRO destacó en el debate: “Suspendemos para el año que viene, pero en el 29 volvemos al viejo sistema”.

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Sobre la hora se sumó un cambio. Cancillería pidió modificar el artículo del Parlasur, y la elección de los parlamentarios del Mercosur quedará exclusivamente en manos del Congreso Nacional, con una representación del 50% del Senado y 50% de Diputados. La idea original era un esquema híbrido en el que también participaran las legislaturas provinciales, pero Coto explicó que en Cancillería advirtieron que eso “se da de bruces con la condición de legislador nacional” que exige el cargo.

La sanción definitiva depende ahora de Diputados, donde el proyecto se discutirá en las sesiones extraordinarias. El oficialismo aseguraba antes de la sesión que tenía entre 38 y 40 votos, uno a tres más de los 37 necesarios para la mayoría absoluta.

Qué cambia: Ficha Limpia, Boleta Única y publicidad

La reforma tiene tres capítulos: los artículos 1 a 16 son disposiciones permanentes, del 17 al 22 las transitorias para 2027 y del 23 al 25 las finales. Entre las permanentes se incorpora la afiliación digital a los partidos, que valida la identidad con DNI o biometría y convivirá con el método tradicional, y el régimen de Ficha Limpia.

Ficha Limpia impide ser precandidato o candidato a cargos nacionales a quienes tengan una condena por delito doloso confirmada en segunda instancia. La sentencia debe estar dictada antes del 31 de diciembre del año previo a la elección y los partidos deberán pedir certificados de antecedentes penales. Se crea además un registro público para que la notificación de los tribunales sea “fehaciente y rápida”. Según explicó Coto, el impedimento se extiende a cargos como jefe de Gabinete, ministros, secretarios, personal diplomático en actividad y directores de empresas con participación estatal.

La Boleta Única de Papel incorporará un casillero para votar la lista completa. El tiempo de publicidad electoral gratuita en medios audiovisuales baja del 5% al 2,5%: de cada 40 segundos que hoy hay de espacio, serán 20 en los espacios cedidos. El debate presidencial será obligatorio solo en caso de balotaje, una instancia que el proyecto original del Ejecutivo no contemplaba “por una cuestión de orden operativo”. Las provincias y la Ciudad tendrán 90 días antes de la elección nacional para adherir a la simultaneidad electoral.

Cruces y chicanas del peronismo y LLA

El peronismo centró sus críticas en el momento y en la letra chica. Wado de Pedro dijo que cambiar las reglas “150 días antes” de que comience el calendario electoral “es una vergüenza” y que la suspensión es “una señal de debilidad, incertidumbre y sobre todo miedo”. Daniel Bensusán sostuvo que “destrozaron por completo” el proyecto del Ejecutivo y advirtió que, sin PASO, se pierde el umbral de 1,5% para llegar a las generales: “Seguimos con 750 partidos”, y habrá “cientos de candidatos a Presidente”. Jorge Capitanich cuestionó Ficha Limpia sin una reforma judicial profunda: “La verdad, es voto calificado”.

Anabel Fernández Sagasti, que volvió al recinto tras su licencia por maternidad, cuestionó el costo de 200 millones de dólares que el oficialismo atribuye a las PASO (“No sé de dónde sacaron esa cifra”) y propuso empezar a ahorrar por la SIDE. Sobre Ficha Limpia preguntó si no se les estaba dando “la lapicera a los jueces” y añadió: “A nuestra líder ya la proscribieron”.

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Mayans fue por otro lado. Dijo que la reforma es “un verso” y que el motivo real es que Javier Milei “se da cuenta de que no tiene el liderazgo que pensaba que iba a tener”. Y le apuntó a Patricia Bullrich: “¿Patricia mide bien? Afuera”, ante las risas de la senadora, antes de reconocerle que “se las va a ingeniar” con su ingenio propio.

Desde el oficialismo, la salteña María Emilia Orozco defendió el recorte: dijo que las PASO cuestan 200 millones de dólares, que hay 44 partidos nacionales y más de 710 de distrito y que “hay un hartazgo de la gente de tener que ir a votar más de 3 veces”. A la oposición le respondió que “cuando les conviene son constitucionalistas” y que hablar de transparencia es “el colmo del cinismo”.

Los aliados: votos a favor con reparos y la Ficha Limpia como moneda de cambio

Casi todos los aliados adelantaron su apoyo a la suspensión con reparos. La chubutense Edith Terenzi dijo que es partidaria de las PASO, pero adelantó su voto favorable y reclamó una “reforma electoral integral”. El jefe del bloque PRO, Goerling, también dijo estar “de acuerdo en seguir con las PASO” y que acompañaría “principalmente por Ficha Limpia”, que el Senado había rechazado el año pasado. El radical Maximiliano Abad definió la suspensión como una respuesta “más madura” que la eliminación que proponía el Gobierno, y Eduardo Vischi planteó que Ficha Limpia debería aplicarse aun sin condena firme.

Carolina Losada fue una de las voces más fuertes a favor. Defendió Ficha Limpia con un “esto es para que ningún corrupto esté sentado en una banca” y dejó en claro su voto afirmativo, pese a que en la previa se especuló con que pudiera votar en contra por la quita de su proyecto de falsas denuncias. Según pudo saber PERFIL, ese proyecto había sido negociado por la senadora a cambio de su apoyo a la reforma, y se retiró del temario después de la advertencia de la cordobesa Alejandra Vigo de que, si se trataba, no la acompañaría.





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