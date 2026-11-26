En medio del debate por la reforma electoral que se desarrolla en el Senado, distintas organizaciones civiles difundieron una declaración pública en la que plantearon una serie de condiciones que, a su entender, deben contemplarse para fortalecer la democracia. Entre sus principales reclamos, defendieron la obligatoriedad de los debates presidenciales en primera y segunda vuelta y pidieron garantizar un sistema electoral transparente, estable y accesible para la ciudadanía.

Las entidades consideraron que los debates constituyen un bien público porque permiten que todas las candidaturas presenten sus propuestas en un espacio común y que los votantes puedan conocerlas y compararlas antes de elegir. En ese sentido, sostuvieron que se trata tanto de un derecho ciudadano como de una responsabilidad de quienes aspiran a gobernar. También reclamaron que existan sanciones claras para los candidatos que no concurran a esas instancias.

Otro de los puntos centrales de la declaración estuvo vinculado con la implementación de la Boleta Única de Papel. Las organizaciones destacaron que el instrumento tuvo una buena recepción por parte de la ciudadanía, aunque remarcaron la necesidad de reforzar la capacitación de los votantes y las autoridades de mesa mediante instancias de formación accesibles y continuas.

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Debate presidencial | Crédito: Cedoc

Además, plantearon la importancia de evaluar cuidadosamente una eventual incorporación de categorías provinciales a la boleta nacional. Según señalaron, cualquier modificación debe preservar la claridad y sencillez del instrumento para facilitar el ejercicio del voto.

En relación con las reglas electorales, las entidades reclamaron que las decisiones se tomen con una perspectiva de largo plazo y por encima de las conveniencias partidarias. Consideraron que el sistema debe funcionar como una política de Estado, con normas claras y previsibles, construidas a partir de consensos amplios que eviten cambios transitorios y generen estabilidad institucional.

La declaración también puso el foco en el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales. En ese apartado, advirtieron sobre un aspecto del dictamen de comisión que, según señalaron, habilita la publicidad electoral durante todo el año, pero mantiene los topes de gastos y los mecanismos de control únicamente para los dos meses de campaña.

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Para las organizaciones, esa diferencia podría dejar sin límites equivalentes los gastos realizados fuera del período formal de campaña y someterlos a una revisión tardía. Por eso, reclamaron que las reglas de fiscalización sean consistentes con el tiempo durante el cual se permite la publicidad electoral, con mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas.

Por último, sostuvieron que el fortalecimiento de la democracia requiere inversión y que el gasto público no debe ser el único criterio para evaluar una reforma. En cambio, consideraron que también deben ponderarse sus efectos sobre la confianza pública, la participación ciudadana y la calidad de las instituciones.

La declaración concluyó con un llamado a que el debate legislativo avance con responsabilidad, diálogo y una mirada de largo plazo, con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan establecer reglas claras y garantizar un voto informado.

PC