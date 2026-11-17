Un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, entidades empresariales y destacados juristas presentó una solicitud ante la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación para garantizar una mayor transparencia en la designación de jueces federales y nacionales. La iniciativa busca reducir la discrecionalidad en los procesos de selección de magistrados y evitar que las entrevistas personales desplacen los resultados obtenidos por los candidatos en los concursos.

La presentación, fechada el lunes 16 de noviembre, se realizó antes de las audiencias públicas previstas para este martes 17 y miércoles 18, en las que se evaluarán decenas de postulaciones a cargos judiciales.

Qué solicitan las organizaciones a los senadores

Mediante una carta enviada a los integrantes de la Comisión de Acuerdos, los firmantes solicitaron que, antes de emitir los dictámenes correspondientes, cada legislador "considere y pondere la circunstancia del orden de mérito del candidato antes y después de la entrevista personal que realiza el Consejo de la Magistratura de la Nación".

El documento cuestiona particularmente la incidencia de las evaluaciones subjetivas en la calificación definitiva de los postulantes.

"La ciudadanía ha percibido que el orden de mérito surgido de los concursos objetivos que realiza el Consejo muchas veces es alterado después de las entrevistas de forma absoluta, debido a la discrecionalidad del procedimiento", advirtieron.

En consecuencia, las organizaciones solicitaron a los legisladores que contemplen "la posibilidad de no conceder acuerdo a candidatos cuyo mérito se haya alterado de manera sustantiva en relación al orden inicial de los concursos".

El antecedente de la propuesta de la Corte Suprema

La presentación constituye una continuación de la declaración pública impulsada a principios de noviembre por 29 organizaciones de la sociedad civil y destacados juristas, que reclamaron al Consejo de la Magistratura una modificación del reglamento de selección de jueces.

El pedido está en línea con la propuesta formulada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante la Acordada 4/2026.

El máximo tribunal propuso limitar la incidencia de la entrevista personal a 20 puntos sobre un total de 200, de manera que los antecedentes profesionales y las evaluaciones técnicas tengan un peso determinante en los concursos.

La reforma apunta a establecer criterios objetivos de evaluación y reducir los márgenes de discrecionalidad en la conformación de las ternas de candidatos.

Las organizaciones y los juristas que respaldan el reclamo

Entre las entidades que suscribieron la carta figuran el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), Profesores Republicanos, Justa Causa y Será Justicia.

También participaron CIPPEC, el Club Político Argentino, Constituya, la Fundación Directorio Legislativo, Integridad Republicana, Poder Ciudadano, la Red de Acción Política y Voces de Equidad y Género en Acción.

Del sector empresarial se sumaron la Sociedad Rural Argentina, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), la Bolsa de Comercio de Córdoba y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE).

Asimismo, el documento lleva las firmas de los juristas y académicos Alberto Bianchi, Juan Carlos Cassagne, Ezequiel Cassagne, Marcelo Gebhardt y Antonio María Hernández.

La independencia judicial como garantía de libertad y crecimiento económico

Los impulsores de la campaña consideran que la independencia del Poder Judicial constituye una condición indispensable para garantizar el funcionamiento de las instituciones republicanas.

Entre los principales objetivos de la iniciativa se encuentran la igualdad ante la ley, la protección de los derechos individuales y de la propiedad privada, el establecimiento de límites a los abusos de poder y el combate contra la corrupción y la impunidad.

Las organizaciones también destacan la importancia de contar con reglas claras y previsibles que generen confianza para trabajar, emprender, invertir y crear empleo.

"Necesitamos concursos justos, objetivos y transparentes donde se valore la preparación, los antecedentes y los exámenes", sostuvieron los promotores.

Cómo adherir a la campaña Más Mérito, Más Justicia

Además de las presentaciones realizadas ante el Consejo de la Magistratura y el Senado, los impulsores mantienen abierta una petición pública para que los ciudadanos puedan respaldar la iniciativa.

La campaña se desarrolla bajo las consignas #MasMeritoMasJusticia y #JusticiaIndependiente.