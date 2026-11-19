El Senado convirtió en ley el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, con 71 votos afirmativos, sin negativos ni abstenciones y tan sólo la ausencia de la senadora Fernández Sagasti, con licencia por maternidad. La norma, que llegó de Diputados con un fuerte respaldo y fue sancionada sin cambios, deja atrás el esquema de emergencia, que vencía el 31 de diciembre, y lo reemplaza por un régimen estable que mantiene las pensiones, la cobertura médica y la actualización de los aranceles de los prestadores.

La sanción se concretó después de semanas de tensión dentro del oficialismo. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, firmó el dictamen sin modificaciones, aunque algunos sectores del Gobierno le pedían lo contrario, y el ministro de Economía, Luis Caputo, intentó resistir hasta último momento para evitar que la ley saliera. "Que junte los votos él, si no hay margen para que salga con cambios, vino de diputados con más de 230 votos", dijeron desde el entorno de la senadora a PERFIL.

El debate estuvo atravesado por la visita del papa León XIV. Desde la oposición y también desde sectores aliados se sostuvo que el mensaje del Pontífice empujó la discusión, con críticas a que el Gobierno había postergado el tema.

Bullrich y Caputo: por qué la ley salió sin cambios

La tensión de Bullrich con la Casa Rosada por este proyecto no empezó este jueves. Ya había reclamado que lo que el Gobierno envió en el Presupuesto 2027 a Diputados era distinto del contenido de la ley que se estaba negociando, y esa diferencia terminó resolviéndose con la eliminación de los artículos 36 al 41 del texto original en el dictamen de la comisión de Presupuesto de la Cámara baja.

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Después, en el Senado, la senadora firmó el dictamen sin modificaciones. Cualquier cambio habría obligado a que el proyecto volviera a Diputados, la cámara de origen, donde había salido con un respaldo amplio, y habría forzado a que no se aprobara en el período ordinario, que termina el 30 de noviembre.

El dictamen reunió 25 firmas, y la senadora Alicia Kirchner admitió que era "imprescindible" firmarlo por su inminente vencimiento. En el oficialismo, el miembro informante, Agustín Monteverde, defendió que el proyecto "no entraña absolutamente ningún recorte" y que "el Presupuesto del próximo ejercicio va a tener contemplado las partidas para este proyecto". Estimó que el costo para 2028 será de 1,2 billones de pesos según la Oficina de Presupuesto del Congreso, y que las compensaciones pendientes a prestadores suman unos $278.300 millones.

Qué establece la ley

El texto replica prácticamente todo el esquema de beneficios de la ley 27.793, la de emergencia, pero elimina su carácter transitorio. La pensión no contributiva equivale al 70% del haber jubilatorio mínimo, se actualiza con la movilidad previsional y es compatible con un empleo formal o con el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. Se exige el Certificado Único de Discapacidad.

La norma garantiza la cobertura médica del programa Incluir Salud para quienes cobran la pensión y establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no puede ser inferior, en términos reales, a la del año anterior. Los aranceles de los prestadores se actualizan con el índice de movilidad y un estudio de costos, y el Estado debe notificar el cronograma de pago en 30 días y cancelar la deuda en un máximo de 90 días corridos.

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Además crea un sistema de auditorías periódicas, con cruce de datos entre ANSES, ARCA, el SINTyS y el RENAPER, que garantiza al beneficiario una notificación fehaciente y un plazo para presentar su descargo antes de cualquier suspensión. Por pedido de los aliados, incorpora un cronograma para pagar las compensaciones adeudadas y fija 30 días para que el Poder Ejecutivo la reglamente. También prevé la participación del Consejo Federal de Discapacidad en el diseño de políticas públicas.

El debate: el Papa, el Presupuesto y la desconfianza

La senadora cordobesa Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, apuntó contra el oficialismo. "Muchos de los que hoy aparecen como bondadosos luego de la visita del Papa, antes no pensaban en las personas con discapacidad y sus familias", dijo, aunque adelantó su voto positivo porque la emergencia vence el 31 de diciembre.

El rionegrino Martín Soria recordó que "tuvo que venir el Papa a decirle en la cara a Milei que los discapacitados no son un peso para la sociedad". Del lado aliado, el radical Maximiliano Abad pidió "hacerse cargo" del mensaje de León XIV: "El progreso también debe medirse por cómo ese país cuida a los discapacitados", citó.

Desde La Libertad Avanza, Carmen Álvarez de Rivero sostuvo que "el rumbo que ha elegido el presidente Milei es el correcto" y que fue la inflación la que "destruyó el sistema de discapacidad". Habló de "un día de fiesta" por la eventual aprobación. Nadia Márquez destacó la "responsabilidad fiscal" y las "medidas de control" del texto.

En el peronismo, la discusión se trasladó al Presupuesto 2027. Lucía Corpacci advirtió que Incluir Salud tiene "un recorte real del 13%" en el proyecto del Gobierno y resumió su temor así: "Hay cosas que se escriben con la mano y borran con el codo". Jorge Capitanich calculó que entre 2023 y 2027 hay "un ajuste neto en valores constantes de 73 billones" y lo calificó como "una migaja" del Presupuesto nacional. Corpacci recordó además que Milei vetó la ley de emergencia y que "promulga la ley, pero la suspende". La pregunta que queda abierta es cómo la implementará el Poder Ejecutivo.

JD/MSS