El resultado de las elecciones generales en España no dejó indiferente al presidente Javier Milei. El jefe de Estado celebró desde su cuenta de X el desempeño del Partido Popular (PP), encabezado por Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, liderado por su amigo Santiago Abascal: presentó el resultado como una señal del “avance de las ideas libertarias” en el mundo.

"LA LIBERTAD AVANZA EN ESPAÑA. GANÓ LA LIBERTAD, PERDIÓ EL SOCIALISMO", escribió el economista desde la red social, donde felicitó a los dos dirigentes españoles. "Enormes felicitaciones a @NunezFeijoo y a @ppopular por su victoria y a mi amigo @Santi_ABASCAL por el gran resultado de @vox_es. Juntos podrán poner fin a casi una década de decadencia y abrazar las ideas de la libertad", agregó en un mensaje que elaboró pasadas las 19 del domingo.

En el mismo mensaje, el mandatario argentino cruzó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Porque sostuvo que "España le dijo BASTA al socialismo empobrecedor". El texto concluyó con una de sus frases de cabecera: "Las ideas de la libertad avanzan en todo el mundo. ¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO!".

Para la cabeza del Poder Ejecutivo, lo que pasó en España fue un alivio luego de que varias de sus últimas apuestas a nivel internacional hayan fracasado. El triunfo le da a Milei un aliado en Madrid después del traspié de Donald Trump en las elecciones de medio término, y la de Flávio Bolsonaro en la presidencial de Brasil.

Y también, para el jefe de Estado debido al vínculo aceitado con Vox, es una oportunidad de reestablecer las relaciones bilaterales con el país europeo tras choques contantes, insultos incluidos, contra el jefe del gobierno español, Sánchez.

Además, en cada uno de sus 8 viajes a España, el jefe de Estado se dedicó a consolidar su relación con Abascal y se involucró directamente en la campaña electoral del país ibérico, con reuniones con el mencionado dirigente y hasta con particiones en diversos actos de la oposición. El nombre de Milei y su plan motosierra no pasaron desapercibidos en las actividades proselitista y hasta en los debates: el Partido Socialista cuestionó cada vez que pudo el ajuste que el economista implementó en la Argentina y advirtió que la derecha piensa hacer exactamente lo mismo.

Antes de la reacción del Presidente, se expresaron distintos referentes del oficialismo sobre el resultado del comicio en el país europeo. Uno fue el diputado nacional de La Libertad Avanza Santiago Santurio, un dirigente de la tropa del asesor presidencial Santiago Caputo. Precisamente, el legislador posteó una foto con el jefe de Vox y las palabras “viva España, aguante Abascal”.

También, en la misma dirección, analizó lo que dejó la contienda electoral el director de Comunicación Digital Juan Carreira: “VOX sube 20 bancas y le da la victoria al bloque de derecha con el PP, que le fue ligeramente peor que en 2023. Para todos los pelotuditos que hablaban mal de Abascal, hizo una campaña ejemplar, no se dejó correr por la corporación mediática y selló un bloque de 53 bancas, su mejor resultado de la historia. Todo indica que Santiago Abascal será el vicepresidente de Feijoo, en el gobierno más de derecha de la historia de España. SE VIENE”.

MSS