El juez en lo Civil y Comercial federal Patricio Maraniello hizo lugar a un amparo presentada por una mujer y ordenó a una empresa de medicina prepaga cubrir la totalidad de un tratamiento de fertilización asistida de alta complejidad, incluyendo medicación y la eventual criopreservación de embriones y su mantenimiento.

La acción fue presentada por C.C, una afiliada a la prepagada OSDE con diagnóstico de “infertilidad secundaria de 15 años de evolución”, quien había atravesado tratamientos previos sin conseguir el embarazo e incluso un aborto espontáneo. Ante la negativa de cobertura de un nuevo procedimiento indicado por su médico tratante, recurrió a la Justicia.

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La sentencia, conocida recientemente, determinó la cantidad de tratamientos alcanzados por la cobertura: mientras la prepaga sostuvo que la normativa contemplaba un máximo de tres procedimientos de alta complejidad en total, el juez Maraniello aplicó el criterio establecido por la Corte Suprema y la Cámara del fuero, y estableció que el límite debe computarse anualmente, con intervalos mínimos de tres meses entre cada tratamiento.

Consultados por PERFIL, desde OSDE señalaron que la posición de la empresa de medicina prepaga “siempre es respetar los fallos de la Justicia, ya sean cautelares o sentencias definitivas”.

En sus fundamentos, el magistrado destacó la protección constitucional del derecho a la salud y recordó que la jurisprudencia considera que la infertilidad compromete la salud de quien la padece. El fallo, al que tuvo acceso PERFIL, cita la Ley 26.862, que garantiza el acceso integral a las técnicas de reproducción médicamente asistida.

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Maraniello reconoció además la eventual cobertura de la criopreservación de embriones y su mantenimiento anual, al considerar que se encuentra comprendida dentro del régimen de reproducción asistida.

“De tal modo y en tanto la enumeración de los métodos de reproducción médicamente asistida prevista en la Ley 26.682 y en su decreto reglamentario 956/13 no es taxativa sino meramente enunciativa, inclusiva de todos aquellos tratamientos que en la actualidad son de uso y práctica (...), juzgo que corresponde disponer la eventual cobertura de criopreservación embrionaria con mantenimiento anual solicitada”, afirmó en el fallo al que accedió PERFIL.

Sin embargo, el juez rechazó la cobertura del estudio genético PGT-A. Planteó, para dicha negativa, la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre la falta de una previsión normativa específica para esa práctica.

En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la infertilidad como una enfermedad del sistema reproductivo caracterizada por la imposibilidad de lograr un embarazo clínico tras 12 meses o más de relaciones sexuales no protegidas. Las estadísticas globales señalan que afecta a una de cada seis personas en edad reproductiva a lo largo de su vida. La edad biológica de las mujeres sigue siendo el factor predictivo más importante para lograr el embarazo: el potencial reproductivo femenino disminuye de forma gradual con el paso de los años, un proceso que se acelera de manera notable a partir de los 35 años debido a la disminución tanto en la cantidad como en la calidad de los ovocitos.

El fallo del juez Maraniello beneficia a una mujer que tenía 44 años al momento de iniciar la demanda ante la Justicia, en junio de 2023.