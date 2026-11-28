El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, rechazó ante la Corte Suprema de Justicia el planteo de la oposición que busca impedirle competir por un noveno mandato consecutivo y pidió que la demanda sea desestimada. La presentación del Gobierno provincial llegó al máximo tribunal al vencerse el plazo de 60 días que había fijado en agosto para responder.

A través de la Fiscalía de Estado, Formosa cuestionó la legitimación de la Confederación Frente Amplio Formoseño para impulsar la impugnación contra la cláusula transitoria cuarta de la Constitución provincial. El planteo opositor apunta a la disposición que considera el actual mandato de Insfrán como el primero bajo el nuevo régimen de reelección, lo que le permitiría presentarse nuevamente en los comicios de 2027.

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El expediente había quedado en manos de la Corte Suprema en agosto, cuando Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti resolvieron que el tribunal debía intervenir en instancia originaria y corrieron traslado de la demanda a la provincia. Ahora, tras la respuesta oficial, el próximo paso será que los demandantes contesten los argumentos de Formosa antes de que avance la causa.

La discusión tiene como antecedente el fallo de diciembre de 2024, cuando la Corte declaró inconstitucional el artículo 132 de la Constitución formoseña, que permitía la reelección indefinida del gobernador y el vicegobernador. El tribunal sostuvo entonces que la perpetuación en el poder afectaba los principios republicanos, la alternancia y la competencia electoral.

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Tras aquella sentencia, Formosa reformó su Constitución y estableció un límite de mandatos consecutivos. Sin embargo, incorporó una cláusula transitoria que computa el período en curso como el primero del nuevo esquema. Esa disposición es la que ahora cuestiona la oposición, al considerar que habilita a Insfrán a eludir el límite y buscar una nueva reelección.

El gobernador lleva en el Ejecutivo provincial desde 1987, primero como vicegobernador y desde 1995 al frente de la gobernación. Si logra competir en 2027, buscará extender una permanencia de más de tres décadas al frente de Formosa.

La Corte deberá resolver si la cláusula transitoria se ajusta a la Constitución Nacional y al precedente que ella misma fijó contra la reelección indefinida. Por ahora, no hay una definición judicial sobre la candidatura de Insfrán, y el expediente continúa su curso procesal.

MSS