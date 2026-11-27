Entre los temas que el Gobierno buscará resolver durante las sesiones extraordinarias figura la reforma electoral, que contempla la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El proyecto ya cuenta con media sanción del Senado y deberá ser tratado por Diputados antes de fin de año. La Cámara Nacional Electoral advirtió al Poder Ejecutivo que no habrá una prórroga del plazo y dejó asentada su postura de que las reglas electorales no deben modificarse durante el mismo año en que se celebran los comicios.

Otro de los asuntos centrales será el Presupuesto 2027, que deberá volver al Senado para su tratamiento después de los cambios introducidos por la oposición en Diputados, en particular en las partidas destinadas a las universidades nacionales y a Ciencia y Tecnología. A ese debate se suma la discusión por la obra pública. En paralelo, el oficialismo buscará avanzar con la denominada Ley Malvinas, impulsada por el Poder Ejecutivo y cuyo principal ideólogo sería el asesor presidencial Santiago Caputo. La iniciativa ya tuvo un intento fallido de tratamiento en Diputados: La Libertad Avanza no consiguió el quórum y quedó con 126 legisladores, tres menos de los 129 necesarios para abrir la sesión.

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En el marco de las negociaciones parlamentarias, el Gobierno también confirmó a sus aliados que incorporará la reforma de la Ley de Biocombustibles al temario de diciembre. La decisión responde a uno de los principales reclamos de los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quienes venían exigiendo avances en una nueva legislación para el sector. Ambos mandatarios tienen influencia sobre los diputados de Provincias Unidas, cuyo acompañamiento resulta importante para el oficialismo en el Congreso, según informó TN.

El entendimiento se produjo en paralelo a las conversaciones por el Presupuesto 2027. Durante el debate en Diputados, legisladores vinculados con Córdoba, Santa Fe y Jujuy aportaron al quórum que necesitaba La Libertad Avanza para abrir la sesión. Sin embargo, el respaldo no implicó un acuerdo en todos los puntos: Provincias Unidas mantuvo diferencias con el oficialismo por el financiamiento de las universidades nacionales, las cajas previsionales y otros recursos destinados a las provincias.

Ley de Biocombustibles | Crédito: Ley de Biocombustibles es uno de los temas que el Gobierno llevará a las sesiones extraordinarias

La Casa Rosada había evaluado incorporar disposiciones sobre biocombustibles dentro del Presupuesto, pero finalmente optó por darle un tratamiento legislativo independiente. El proyecto ya cuenta con media sanción del Senado y espera su debate en la Cámara baja. Entre sus principales puntos propone modificar el régimen de producción y comercialización, los mecanismos de abastecimiento y la distribución del mercado interno, un esquema que genera diferencias entre las grandes compañías integradas y las pequeñas y medianas productoras.

De todos modos, la inclusión de la iniciativa en extraordinarias no garantiza su aprobación. El Ejecutivo deberá formalizarla en el decreto de convocatoria y reunir los acuerdos necesarios para avanzar en las comisiones y el recinto de Diputados. El compromiso representa un avance en las conversaciones con los gobernadores, aunque todavía quedan pendientes otras diferencias vinculadas con el financiamiento universitario y los recursos provinciales.

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El temario también contemplará el tratamiento de pliegos judiciales. En ese marco, la Comisión de Acuerdos del Senado realizó una audiencia pública en el Salón Azul del Palacio Legislativo para analizar cinco postulaciones enviadas por el Poder Ejecutivo, destinadas a cubrir vacantes en distintos tribunales y dependencias del Ministerio Público de la Nación. Entre los candidatos propuestos figuran magistrados para ocupar juzgados con competencia electoral en San Juan y Corrientes.

Por último, se espera que el Ejecutivo publique en las próximas horas el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias, con el detalle de los proyectos que se debatirán durante diciembre. Entre ellos también estaría la segunda iniciativa sobre ludopatía impulsada por Patricia Bullrich, que obtuvo media sanción en el Senado luego de ser incorporada al debate sobre tablas.

MSC/MSS