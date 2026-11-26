El Senado dejó afuera este jueves el proyecto de falsas denuncias de Carolina Losada, que había quedado incluido en el temario apenas un día antes. Con el quórum ya logrado, y a pedido de Patricia Bullrich, el recinto votó modificar el orden del día y reemplazarlo por la iniciativa que endurece el Código Penal por vandalismo rural, que llega de Diputados. La votación se hizo al comienzo de la sesión, que empezó pasadas las 12.

La iniciativa de la senadora radical, que lleva meses postergada y ya tiene dictamen, había entrado al plan de labor parlamentaria el miércoles, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Según pudo saber PERFIL, Losada la había negociado a cambio de su apoyo a la reforma electoral que suspende las PASO. Pero pesó más la advertencia de la cordobesa Alejandra Vigo, que dijo que si se trataba ese proyecto no acompañaría la reforma.

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Con los votos de la reforma en juego, Bullrich cedió. La Libertad Avanza tiene 21 senadores propios y necesita 37 para la mayoría absoluta, y tanto Losada como Vigo figuraban entre los apoyos con los que contaba el oficialismo. Bullrich aceptó sacar el texto de Losada y sumar el de vandalismo rural a la agenda de este jueves, una de las más cargadas de la última sesión del período ordinario. En el oficialismo, además, se evaluaba evitar que la jornada arrancara con cuestionamientos de otros bloques.

El proyecto llegaba con críticas de organizaciones y especialistas, que advertían que podía agregar obstáculos a las víctimas de violencia de género y abuso sexual, que ya enfrentan dificultades para denunciar. Con el cambio de temario, esa discusión no llegó al recinto.

La radical Losada es autora de la ley de falsas denuncias.

El proyecto de Losada: penas de hasta ocho años y objeciones

Losada sostiene que hay que endurecer las sanciones para proteger a quienes son denunciados injustamente. Su iniciativa modifica varios artículos del Código Penal. Hoy la falsa denuncia tiene una multa de $750 a $12.000 y prisión de dos meses a un año. El proyecto la lleva a entre uno y tres años, y a entre tres y seis cuando se trate de hechos de violencia de género, delitos contra la integridad sexual o contra menores. También alcanza a profesionales que actúen como testigos o peritos.

El mismo criterio se aplica al falso testimonio, que podría llegar a ocho años de cárcel, cuando la ley actual prevé entre un mes y cuatro años. En ambos casos, las condenas serían no excarcelables.

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El principal reparo es que la medida desalentaría la denuncia. El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) advirtió que extender las penas a peritos y testigos reduciría el compromiso de quienes son clave en delitos difíciles de probar, y que choca con normas como la Ley Lucio, que refuerza la obligación de profesionales de comunicar sospechas de vulneración de derechos de niños y adolescentes. Para la organización, además, la falsa acusación quedaría castigada con más severidad que el abuso sexual simple, que prevé entre seis meses y cuatro años de prisión.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) lo consideró “un grave retroceso en materia de derechos humanos, especialmente en lo que respecta a la protección de niños, niñas y adolescentes frente a situaciones de abuso y a las víctimas de violencia de género”. Sostuvo que “la falta de pruebas concluyentes no equivale a falsedad” y que la norma duplica la pena para esos casos, lo que a su juicio establece “una doble vara de desigualdad ante la ley”.

Uno de los temores es que la falta o insuficiencia de pruebas se reinterprete como una falsa denuncia. Losada suele responder que, para que haya un juicio por ese delito, debe haber un nuevo proceso contra quien denunció.

El resto de la sesión: reforma electoral, Ludopatía y vandalismo rural

La sesión tiene en el comienzo una serie de acuerdos judiciales y militares. Sigue con la reforma electoral, que suspende las PASO para 2027 y, si el Senado la aprueba, pasaría a Diputados para su sanción definitiva, con el debate previsto en extraordinarias. El oficialismo acordó con bloques aliados una versión acotada, que incluye Ficha Limpia, la suspensión de las elecciones de parlamentarios del Mercosur y la restitución de la mitad de la publicidad electoral contemplada en la ley vigente.

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Según pudo saber este medio, los diez radicales podrían acompañar, además de los tres senadores del PRO, Edith Terenzi, los de Provincias Unidas Camau Espínola y Vigo, y la neuquina Julieta Corroza. Si los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano confirman, el oficialismo llegaría a 40 votos. Aún no definieron Flavia Royón y los misioneros Carlos Arce y Sonia Decut, y Convicción Federal está dividido: Sandra Mendoza votará en contra, Guillermo Andrada podría acompañar y Carolina Moisés mantiene su decisión en reserva. El bloque Justicialista, de 22 senadores, se opone, igual que el Frente Cívico santiagueño, Justicia Federal Social y Beatriz Ávila.

Después será el turno de Ludopatía: primero la media sanción de Diputados, que se convertiría en ley, y luego, sobre tablas, un proyecto complementario del oficialismo con modificaciones.

Ese texto apunta contra el juego ilegal online. Obliga al ENACOM a bloquear los sitios no autorizados dentro de las 24 horas de conocida la infracción y a NIC Argentina a dar de baja los dominios. El Banco Central debe instruir a bancos y billeteras para inutilizar los pagos con esas plataformas. Prevé multas de 500 a 1.000.000 UVA y penas de dos a cuatro años de prisión para quienes brinden servicios esenciales a una plataforma ilegal, que suben de tres a seis años si las conductas apuntan a menores. Exige además validar la identidad con biometría y el Renaper, y da 120 días al Ejecutivo para reglamentarlo.

El temario incluye también la prórroga por seis meses del Estatuto del Periodista, sin dictamen, ya que la Ley de Modernización Laboral lo derogaría el 1 de enero. A eso se suman la reducción del IVA a la fécula de mandioca, el registro de alimentantes morosos, la emergencia PyME (sin dictamen), la transferencia de un inmueble a Chaco y cuatro proyectos sobre temas educativos. En paralelo, Diputados trata el Presupuesto 2027.