Luego de más de 15 horas de sesión en la Cámara de Diputados, el Gobierno consiguió finalmente la media sanción del proyecto de Presupuesto 2027, pero la oposición logró imponerse en una votación clave relacionada al financiamiento de las universidades nacionales.

En la votación en general del Presupuesto, con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, el oficialismo consiguió lo que buscaba a las 3 y media de la madrugada, aprobando un presupuesto de ajuste en áreas claves como Ciencia y Tecnología, vivienda y subsidios a la energía y al transporte.

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En el cierre de La Libertad Avanza, el presidente del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, remarcó el “equilibrio fiscal” y el “federalismo” del proyecto de presupuesto enviado por la máxima figura de LLA.

“Este presupuesto va en consonancia con el rumbo que los argentinos elegimos. Es el rumbo del presidente Milei”, indicó.

El artículo clave que perdió el Gobierno

El artículo número 11, que hace referencia al financiamiento universitario, quedó encapsulado en el capítulo 2. En este artículo de la última versión del proyecto, el Gobierno estableció partidas por 7,35 billones de pesos mientras que los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) pedían 11 billones.

El capítulo propuesto en el dictamen de mayoría del Gobierno fue rechazado con 121 votos a favor y 130 en contra, por lo que se votó el mismo artículo equivalente del dictamen de minoría de la oposición, que mostró el reclamo de los rectores.

Al final, el financiamiento a universidades por 11 billones de pesos se aprobó con 138 votos a favor, 109 rechazos y 4 abstenciones.

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Antes de que se votara, según la Agencia Noticias Argentinas, la secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, advirtió: “Esto rompe con el equilibrio fiscal”.

También se cayó en la votación en particular el capítulo 4 porque la oposición consideraba que desfinanciaba organizaciones fundamentales de Ciencia y Tecnología como el INTA y el INTI.