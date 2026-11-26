La Cámara de Diputados ingresó de lleno en el debate del Presupuesto 2027 luego de haber sancionado en el arranque de la jornada la reforma de la carta orgánica del Banco Central. Con ese primer objetivo legislativo ya convertido en ley, el oficialismo busca sostener el ritmo de una sesión maratónica que se extenderá hasta la madrugada del viernes y que mantiene final abierto por las quejas de distintos bloques en torno a las partidas destinadas a universidades y discapacidad.

La iniciativa impulsada por el Gobierno sobre el BCRA, que había regresado desde el Senado con modificaciones en el régimen de remoción del directorio, quedó aprobada con 141 votos a favor y ninguno en contra, luego de que las 99 bancas del bloque peronista optaran por la abstención. Superado ese primer tramo sin sobresaltos, el foco de la discusión parlamentaria se trasladó por completo al tratamiento de la Ley de Leyes, donde comienzan a cruzarse los planteos de los distintos espacios políticos.

El tablero de la votación del Banco Central en Diputados.

22:41 | Carlos Zapata cruzó al peronismo por sus cuestionamientos económicos: "No es obligación gastar todo lo previsto"

Desde la bancada de La Libertad Avanza, el diputado nacional por Salta salió al cruce de las objeciones planteadas por Unión por la Patria durante el debate del Presupuesto 2027 y cuestionó el balance de las gestiones anteriores. "Aún no salgo de mi asombro del principal bloque opositor, criticando como si tuvieran la receta mágica para que el país camine, pero no la usaron cuando gobernaron por dos décadas", disparó el legislador en el recinto.

Asimismo, Zapata desestimó los reclamos opositores vinculados tanto a los desvíos en las variables macroeconómicas como al bajo nivel de ejecución de fondos en ejercicios pasados. Al respecto, sostuvo que "no es obligación gastar todas las partidas previstas" y relativizó la distancia entre los cálculos originales de leyes anteriores y su posterior cumplimiento en la práctica al señalar que "son estimaciones".

22:13 | Emir Félix denunció una subejecución en infraestructura para "dibujar un equilibrio fiscal"

Al intervenir en el recinto, el diputado mendocino contrastó las pautas previstas para el próximo año con el cumplimiento real de las cuentas de 2026 y advirtió que ninguno de los dos proyectos cuenta con "credibilidad". Según precisó el legislador, mientras la administración nacional ejecutó apenas el 52% de las partidas destinadas a áreas clave en los últimos diez meses, sí avanzó con el 93% de los fondos asignados al pago de servicios de deuda.

En la misma línea, Félix apuntó contra el desfase en las variables macroeconómicas y el desvío de recursos específicos hacia el cierre contable del Tesoro. "Solamente el 8% del fondo del fideicomiso de infraestructura fueron usados para la inversión pública que esperan los argentinos cuando cargan el combustible, el resto es llevado para dibujar un equilibrio fiscal, y es muy grave", denunció el diputado.

21:54 | Agustín Rossi: "El programa económico de Caputo fracasó"

El diputado de Unión por la Patria cuestionó las variables del proyecto oficial al considerar que "no corresponde a la realidad económica que hoy tiene la Argentina". En esa línea, vinculó el rebote de las cotizaciones financieras y el deterioro de los indicadores crediticios con la falta de credibilidad en la conducción del Ejecutivo, atribuyendo el alza del dólar Contado con Liquidación y del riesgo país a la "desconfianza" generada por Javier Milei y el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo.

Para cerrar su intervención en el debate, el legislador santafesino advirtió que la crisis excede la discusión parlamentaria sobre la distribución de partidas. "La economía está en problemas independientemente del Presupuesto", afirmó Rossi antes de concluir que "el programa económico de Caputo fracasó".

21:42 | Lisandro Almirón aseguró que "el 70% del presupuesto responde a gasto social"

Desde la bancada de La Libertad Avanza, el diputado correntino salió al cruce de los cuestionamientos opositores, reivindicó la desaceleración inflacionaria y afirmó que el proyecto oficial prioriza las partidas sociales. "Se perdió de vista el impacto de la baja de la inflación, lo que significó dejar de meterle la mano a la gente", sostuvo el legislador al criticar a quienes, según su postura, ignoran la composición real del Presupuesto 2027.

Durante su intervención, Almirón remarcó que el ordenamiento de las cuentas públicas y el fin de la emisión monetaria resultan indispensables para incentivar la actividad privada y reducir la vulnerabilidad. "La única manera de combatir la pobreza es el desarrollo económico, y este gobierno no necesitó discutir temas ni utilizó la emisión para resolver problemas, y que, en cambio, propone un presupuesto ordenado, que dé previsibilidad y confianza al inversor, a la pequeña y mediana empresa. Es un gobierno que paga los platos rotos del pasado", afirmó.

21:22 | María Graciela de la Rosa vinculó el ajuste del Presupuesto 2027 con la deuda externa

Al tomar la palabra en el recinto, la diputada nacional de Unión por la Patria sostuvo que el diseño fiscal de la iniciativa oficial está condicionado por los compromisos financieros externos asumidos durante la gestión de Cambiemos. "Es un presupuesto de ajuste, porque es el presupuesto de una nación endeudada", señaló la legisladora antes de remarcar que "acá tiene que ver la deuda externa que tomaron".

En esa línea, De la Rosa cuestionó la legitimidad de aquellos pasivos y trazó un paralelismo directo entre los funcionarios actuales y la administración de Mauricio Macri. "¿Saben lo que no autorizó el Congreso de la Nación? El endeudamiento del Gobierno de Macri, que siguió Milei con los mismos miembros del equipo económico", apuntó, para luego concluir con una crítica sobre la falta de recursos del Ejecutivo: "No saben de dónde sacar la plata. Están rascando la olla".

20:57 | Juan Grabois definió a Javier Milei como "el payaso Plim Plim"

El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Unión por la Patria cuestionó el rumbo económico y la política exterior del Ejecutivo. "Quirno es un mediocre, limitado y pésimo canciller, el peor de Argentina. Pero peor es Luis Caputo, que es ideólogo de este plan inhumano, porque Javier Milei es el payaso Plim Plim, Caputo es el cajero del circo, y los dueños son ‘los de arriba y los de afuera’... Que me perdone el payaso, porque al menos hace reir a los niños", sostuvo el dirigente social durante su discurso en el recinto.

Al profundizar sus cuestionamientos contra el titular del Palacio de Hacienda, Grabois reclamó la salida de ambos ministros al compararlos con otros dirigentes desplazados del oficialismo. "Caputo es un garca fracasado, empleaducho de la usura que entregó el oro argentino a Londres y destruyó con sus políticas miles de empresas hasta traernos a la recesión económica. Sacaron a Manuel Adorni, a Narcoespert (por José Luis Espert)... saquen a Quirno y a Caputo, quienes no pueden ser más ministros", disparó el legislador antes de concluir que la iniciativa en debate representa "un presupuesto de desprotección".

20:37 | Blanca Osuna pidió que sea el último Presupuesto firmado por Javier Milei

Al tomar la palabra en el recinto, la diputada entrerriana de Unión por la Patria alertó que "hay varios sectores en riesgo" si avanza la iniciativa oficial para el próximo año, apuntando especialmente contra el impacto sobre "las universidades públicas y las personas con discapacidad".

Desde su banca, la legisladora cuestionó además la distribución de recursos y los beneficios impositivos previstos en el proyecto. "Se está estableciendo una notoria distancia entre quienes están siendo afectados duramente por este Gobierno y quienes no lo están, un selecto sector con beneficios por alrededor de 23.500 millones de dólares. Es una desigualdad que ahoga, y queremos que sea el último Presupuesto firmado por Javier Milei", sentenció Osuna.

20:26 | Santiago Cafiero cuestionó el ajuste sobre los sectores vulnerables: "Están destruyendo el empleo"

Desde su banca en Unión por la Patria, el excanciller criticó la falta de un perfil industrial diversificado en la iniciativa oficial y rechazó la postura discursiva del oficialismo frente al recorte de partidas sociales. "Parece joda que el mismo gobierno que saquea a los jubilados y discapacitados ahora venga a hablar de moral. Mientras tanto, algunos legisladores del oficialismo hablan de la teoría del derrame, de la minería, de la energía, de los sectores agroexportadores. Pero si eso no tiene desarrollo, es un modelo de descarte", sostuvo el diputado.

En el cierre de su exposición, Cafiero advirtió que la prioridad contable del Ejecutivo posterga áreas estratégicas para el crecimiento del país. "Tienen que dejar de morir los argentinos en el altar del superávit fiscal y del financiero, porque este modelo económico no tiene matriz productiva diversificada, ni genera inversión en ciencia, tecnología y estructura", sentenció. "El equilibrio más importante de todos es el social", concluyó.

20:09 | Juan Carlos Molina ironizó contra Javier Milei: "No hablamos con perros muertos"

El sacerdote y diputado de Unión por la Patria abrió su exposición con fuertes chicanas dirigidas al Presidente y a la reciente reforma monetaria, cuestionando además la falta de contención social de la iniciativa oficial. "No hablamos con gatos, tampoco con perros muertos, tampoco prometimos quemar el Banco Central ni le cambiamos la carta orgánica para dos o tres amigos", lanzó el legislador, quien aseguró que el proyecto "le da la espalda" a los pueblos originarios, las familias, los niños y los adolescentes, sentenciando que "es un presupuesto para nadie" porque "la mayoría quedó afuera".

El clima en el recinto levantó temperatura sobre el final de su discurso cuando desde las bancas opositoras le gritaron por Martín Insaurralde y el diputado respondió mencionando a Karina Milei, lo que desató un ida y vuelta picante. Luego, Molina apeló a una conocida frase para cerrar su intervención entre risas e ironías: "Déjenla hablar, metele, metele. Me gustaría decirle que el decorado se calle, pero no lo voy a decir".

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19:58 | Jorge Taiana alertó por el estancamiento de la actividad y cargó contra el endeudamiento oficial

Al intervenir en el debate, el diputado de Unión por la Patria ironizó sobre las metas macroeconómicas del oficialismo y pronosticó una caída en la inversión. "Este año se va a cumplir el pronóstico de Milei. Pero no será la inflación la que empiece con 0, sino lamentablemente el crecimiento comenzará con 0. Este año vamos a estar con 0,5% con mucha suerte. Y habrá un número negativo en inversión", sostuvo el legislador.

Por otra parte, advirtió por el peso de los próximos vencimientos de deuda y aseguró que los compromisos financieros representan "el karma de la Argentina" desde el siglo XIX, cuando se tomaron los préstamos con Barings Brothers. Pese a destacar que "nunca en toda la historia argentina hubo términos de intercambio tan favorables para el país", cuestionó que la administración actual no logre capitalizar ese escenario externo.

19:38 | Miguel Ángel Pichetto cuestionó las metas de crecimiento del oficialismo: "Este gobierno no cumple la ley"

Durante el debate en el recinto, el jefe del bloque Encuentro Federal expresó su desconfianza frente a las proyecciones de la Ley de Leyes, recordando que el Ejecutivo había pronosticado un avance de cinco puntos el año anterior frente a un resultado real del 0,5%. "Estamos frente a un gobierno que no cumple con la ley", disparó el diputado, quien además reclamo mayor atención sobre "la economía real de la Argentina" y denunció un nuevo ajuste fiscal.

El legislador también alertó por el impacto de la reciente devaluación del 16% impulsada por Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, señalando que la pérdida de competitividad cambiaria encarece el turismo interno frente al país vecino. "Hay luces rojas que se prenden en el tablero", resumió Pichetto al advertir que veranear en el exterior resultará mucho más accesible que elegir plazas locales como Mar del Plata.

19:03 | Trotta sobre el recorte en el financiamiento de la Educación: “Es criminal lo que hace el Gobierno”

“Cuando asumió Milei, se invertía el 1,42% del PIB en educación, este año va a ser del 0,79%, una caída de casi a mitad”, explicó el diputado de Unión por la Patria, y profundizó denunciando que, en torno a la educación obligatoria: “Del 0,32% que invertía el Estado en 2023 ha caído al 0,08%, una caída del 77%“.

El legislador adjudicó esto a que “a las metas se las ha devorado el mercado” y criticó al ministro Caputo: “Hace algunas semanas está tratando de explicar si estamos o no en recesión". “Con este Gobierno, lo peor está siempre por venir”, aseveró el exministro de Educación de Alberto Fernández.

18:46 | Álvaro Martínez apuntó contra la herencia inflacionaria y defendió el rumbo del Presupuesto 2027

El diputado mendocino de La Libertad Avanza abrió su intervención cuestionando el manejo fiscal de las administraciones anteriores al asegurar que "el kirchnerismo siempre gastó de más". En ese repaso, recordó que en 2022 "le declararon la guerra a la inflación y la perdieron con rotundo éxito", y agregó que al año siguiente "ustedes, con todos amenazados, tenían la inflación en 211%".

Además, acusó al jefe de la bancada opositora por intentar eludir el debate sobre gestiones previas: "El presidente del bloque del peronismo (Germán Martínez) nos pidió que no habláramos" de los años 2007, 2011, 2015, 2019 y 2023, denunciando que "no quieren que hablemos de la peor política de la Argentina porque gobernaban ellos". En contraste, reivindicó la iniciativa oficial al sostener que "este presupuesto sí sabe a dónde quiere llegar" y no queda sujeto "del humor del político del turno".

18:35 |Natalia Zaracho: “Milei se cree su propia mentira”

La diputada de Unión por la Patria aseguró que “Milei está en Olivos, encerrado, y se cree su propia mentira”, y luego sumó: “El problema es el modelo, que no derrama nada, que no le transforma la vida a nadie”.

“Y no es casualidad que tengamos una jubilada presa por 35 días porque fue a robar a un supermercado para poder comer”, destacó. Por último, marcó que “el 70 % del presupuesto lo maneja la ministra Sandra Pettovello, a quien nadie quiere nombrar”.

18:09 | Diego Giuliano alertó por la situación de los adultos mayores y apuntó contra los recortes en ciencia: "Son números que nos dan escalofríos"

El diputado santafesino del peronismo cuestionó con dureza los indicadores sociales durante el gobierno de Javier Milei y aseguró en el recinto que "aumentó la mortalidad de los mayores de 65 años en un 8,2 %, y la mortalidad de mayores de 80 años en un 9,5 %".

En el cierre de su discurso, Giuliano sostuvo que "este presupuesto no cambia el rumbo, al contrario, acelera", y denunció que "el desequilibrio tecnológico y educativo" se profundiza en el proyecto oficial a partir del "desfinanciamiento del INTA, del INTI, del SENASA y del CONICET".

17:57 | Inés Zigarán advirtió por el recorte en Ambiente y denunció una pérdida de capacidad institucional

La diputada jujeña de Provincias Unidas puso el foco en "la cuestión ambiental y climática", a la que describió como un aspecto "marginal" dentro del debate presupuestario. Tras aclarar que "no es comunismo, no es demagogia, no es marxismo", alertó ante el recinto que "la Subsecretaría de Ambiente tendría en 2027 un presupuesto casi un 85 % inferior respecto al año 2023, cuando comenzó la gestión de Milei".

Para la legisladora, el recorte de partidas va más allá de un ahorro pasajero y compromete la presencia estatal en las provincias. "Estos datos nos permiten ver que el ajuste ambiental no se trata de una reducción coyuntural, sino de un proceso de pérdida de capacidad institucional para ordenar el territorio y garantizar el federalismo ambiental", sostuvo Zigarán.

17:43 | Victoria Tolosa Paz apuntó contra el rumbo económico y el manejo de fondos: "Se están timbeando la plata"

La diputada peronista manifestó que "discrepa en todas las argumentaciones del Gobierno" y definió el balance de los primeros tres años de gestión libertaria como "el ajuste más brutal que tengamos memoria". Sobre el Presupuesto 2027, advirtió que "vuelve a ajustar las partidas para nuestros jubilados y pensionados, que van perdiendo calidad de vida mes a mes", y denunció respecto a Discapacidad que "sacaron el ajuste visible porque llegaba el papa León XIV".

En el cierre de su exposición, la legisladora cuestionó el destino de la recaudación tributaria y cargó contra el ministro de Economía. "Se están timbeando la plata del impuesto al combustible hace tres años", disparó Tolosa Paz, al sostener que una porción central de los recursos nacionales termina alimentando "la timba de Caputo".

17:32 |Mercedes Llano celebró el recorte estatal del 9% del PBI y defendió la "austeridad republicana" del Presupuesto 2027

La diputada mendocina de La Libertad Avanza valoró el proyecto del Ejecutivo como un paso adelante al afirmar que "se asienta en el concepto de austeridad republicana, porque corta de raíz con la irresponsabilidad fiscal y la demagogia de los populismos al establecer como regla inquebrantable el superávit y la prohibición del financiamiento mediante transferencias del Tesoro Nacional".

Además, destacó la reducción del peso estatal desde el inicio de la gestión. "El Estado pesa 9% en términos del PBI desde que asumió este gobierno, que busca desterrar las lógicas clientelares y caudillistas, y cumplir con su parte del compromiso político", subrayó.

17:22 | Ariel Rauschenberger denunció desinversión en Vialidad y criticó la "especulación financiera" del Presupuesto 2027

El diputado pampeano de Unión por la Patria sostuvo que la iniciativa privilegia la renta financiera por encima de la producción. "En 2026 se redujeron en un 55% programas de desarrollo y de relaciones fiscales con las provincias, ¿y esa plata dónde fue? A colocaciones financieras. Buscan el beneficio de uno a costa de muchos", apuntó.

Asimismo, denunció un fuerte recorte en la obra pública vial pese a la mayor proyección de ingresos tributarios. "La recaudación en 2027 se aumenta, en el Presupuesto tratado, 23 veces, pero en la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) hubo sólo un 1,87% de aumento presupuestario. Es desmesurada la desinversión, porque hay más recaudación y bastante menos gasto", concluyó.

17:09 | Nicolás del Caño chicaneó a Luis Caputo por los pronósticos fallidos y pidió "cortarle el chorro" a los grandes capitalistas

El diputado del Frente de Izquierda cuestionó al ministro de Economía recordando su pronóstico cuando "dijo que entrábamos en los mejores 18 meses", actitud que calificó de "cancherear" tras el desempeño negativo de la actividad. "El problema no es equivocarse, sino la cara de boludo que te queda", lanzó en el recinto.

Para salir del escenario actual, Del Caño planteó cambiar el foco del ajuste hacia los sectores concentrados. "Lo que mucha gente se pregunta es: ¿Cómo salimos de esta situación?", interrogó, y respondió: "Hay que cortarle el chorro a aquellos que se han beneficiado durante estos años", en referencia a "los grandes capitalistas".

16:58 | Carolina Basualdo reclamó fondos universitarios para Córdoba y denunció una "inequidad terrible" en Salud y Discapacidad

La legisladora de Provincias Unidas ratificó el acompañamiento de su espacio al "equilibrio fiscal", aunque advirtió que "la educación es una inversión". Al referirse a su distrito, al que llamó la "República de Córdoba", reivindicó el sistema superior local recordando que allí estudian "más de 300 mil universitarios".

Durante su intervención, alertó por el recorte en áreas sensibles: "Un estado nacional que por tres años desfinancia la salud, la educación, y deja sin posibilidades al desarrollo de la obra pública, es un Estado que deja de brindar oportunidades". También denunció una "inequidad terrible" por los recortes en Discapacidad y Salud, apuntando contra la reducción del Plan Remediar.

16:38 | Germán Martínez ironizó sobre la "recesión técnica" del Gobierno y advirtió por la pérdida de credibilidad en los mercados

En representación del bloque peronista, el jefe de la bancada opositora cuestionó el rumbo económico del Gobierno durante el debate del Presupuesto 2027. "La recesión se está viviendo en la vida cotidiana", advirtió el diputado, e ironizó sobre el discurso oficial: "Cuando gobierna el peronismo es recesión, cuando lo hacen ustedes es recesión técnica".

El legislador santafesino también apuntó contra el impacto financiero de las declaraciones oficiales y lanzó una dura crítica al proyecto. "Lo que hay hoy es una enorme falta de credibilidad del gobierno nacional. Cada vez que aparecen y hablan se dispara el Riesgo País y caen las acciones. Cuando joden a la gente, es por ley", sentenció.

16:08 | Bertie Benegas Lynch defendió el "déficit cero innegociable" entre abucheos y acusó al Congreso de pedir "que explote todo"

En su rol de miembro informante de La Libertad Avanza, el diputado oficialista abrió la defensa de la iniciativa confirmando que el Ejecutivo incorporó cambios acordados con bloques dialoguistas en los capítulos de Financiamiento Universitario, bosques nativos, legislación de pasos fronterizos y Transporte. "Esta propuesta se basa en tres pilares: déficit cero innegociable, la reducción del gasto público a efectos de bajar impuestos y dar previsibilidad económica", aseguró, y lanzó una advertencia directa sobre el rol parlamentario: "El Gobierno es el que le pone freno a un Congreso que pide que explote todo".

El tramo más tenso de su intervención llegó cuando cuestionó las demandas de mayores partidas por parte de los bloques opositores, lo que desató silbidos y reproches en el recinto. "Un presupuesto no puede ser una repartija de impuestos, porque quien paga impuestos es quien mantiene la estructura de este Congreso... y es una estructura que muchos de ustedes añoran y gustarían de mantener, pero con Javier Milei cambió el paradigma que nos condujo a la decadencia económica y moral", disparó.

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La discusión por Presupuesto

La discusión por el Presupuesto 2027 se abrió con un quórum mínimo: 129 diputados presentes, el número exacto que exige el reglamento, siendo la última oportunidad oficialista antes de que termine el período ordinario, el lunes 30. Una semana atrás, la sesión especial se había caído por tres legisladores. Esta vez, La Libertad Avanza logró el número con el aporte de bloques provinciales que hasta último momento condicionaron su presencia a una serie de reclamos.

Como informó PERFIL, en las provincias aliadas hubo dudas hasta último momento sobre el respaldo al proyecto. Argentina Federal, que reúne a diputados de Misiones y Salta, había condicionado su presencia a que se atendieran los pedidos de Oscar Herrera Ahuad: más fondos para Ciencia y Tecnología y una reducción de los fondos reservados de la SIDE. Provincias Unidas, el interbloque de 18 integrantes que preside Gisela Scaglia, exigía un capítulo sobre el régimen de biocombustibles. Ese bloque, además, presentó su propio dictamen de minoría sobre el Presupuesto.

El proyecto prevé gastos totales por $216 billones y recursos por $219,3 billones. Al mismo tiempo, los gobernadores reclaman por los fondos que no llegan: el DNU 1391/2026, firmado el 18 de noviembre, recortó $200.000 millones de las transferencias corrientes a las provincias.

Los aliados del Gobierno, en la sesión especial en Diputados. | Crédito: Pablo Cuarterolo

Las concesiones no despejaron todas las dudas. Antes del inicio de la sesión, el diputado Eduardo Falcone, del MID, planteó en DiputadosTV que su bloque todavía tiene reparos sobre el capítulo de discapacidad: "Tenemos dudas sobre discapacidad. Queremos saber si van a estar las partidas", dijo. También mencionó planteos sobre el financiamiento de las universidades. Para esa área, el proyecto prevé $7,3 billones, frente a los $11 billones que reclama el Consejo Interuniversitario Nacional. Aun así, Falcone anticipó lo que esperan buena parte de los bloques dialoguistas: "Creo que habrá una votación en general positiva y después habrá discusión en la particular". Los dos diputados del MID estuvieron entre los que no dieron quórum la semana pasada.

Además del BCRA y el Presupuesto, el temario incluye el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la AELC; la enmienda al Protocolo de Montevideo sobre comercio de servicios; el traspaso a la Ciudad de la justicia criminal y correccional de menores; la designación de integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura; la declaración del 3 de marzo como Día Nacional en Honor al Almirante Guillermo Brown y cambios en la ley de pymes. La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional quedó afuera: la mesa política del Gobierno resolvió postergarla para las sesiones extraordinarias.

Como el quórum se consiguió sin margen, la discusión pasa ahora a la votación en particular, que será durante la madrugada. Ahí pueden poner en riesgo capítulos del proyecto los aliados que firmaron el dictamen con disidencias y bloques como el MID, que condicionan su voto a las partidas de discapacidad y universidades. Si consigue la media sanción, el Presupuesto deberá pasar por el Senado, ya en sesiones extraordinarias.

TC