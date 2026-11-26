La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó por mayoría un contundente informe sobre las Operaciones de traslado y depósito de barras de oro en el exterior que deja bajo fuertes cuestionamientos a la conducción del Banco Central (BCRA), encabezada por Santiago Bausili. Además de advertir pérdidas millonarias e inconsistencias contables, la Presidencia del organismo pidió formalmente la repatriación de las reservas.

Apenas un día después de las explicaciones de Diego Santilli, la Presidencia de la AGN detalló en un comunicado oficial difundido en la red social X los principales hallazgos del dictamen. Según el organismo de control, entre junio y agosto de 2024 el BCRA envió 1.000 barras de oro al Banco de Inglaterra (BoE), en Londres, en su carácter de custodio del Banco de Pagos Internacionales (BIS), y refundió 115 lingotes bajo estándares de "buena entrega".

La información se da a conocer un día después de que el jefe de Gabinete respondiera consultas respecto al oro en su presentación en el Senado y generara un intercambio con la bancada justicialista. Santilli había bromeado: "Parece que vimos La Casa de Papel", a lo que luego el senador José Mayans contestó: "Ustedes sacaron el oro de Argentina, lo llevaron a Inglaterra y lo fundieron". "Ese oro nunca más va a volver a la Argentina", pronosticó el formoseño. Al menos una parte de esas afirmaciones resultó ser cierta.

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Tras más de un año de tironeos por el acceso a la documentación, el documento salió adelante pese al voto negativo de los auditores más cercanos al oficialismo, Mariano Piazza, Mónica Almada y Luis Naidenoff.

Luego de analizar el descargo presentado por la autoridad monetaria, la AGN determinó que la gestión presentó debilidades en procedimientos, evaluación de riesgos, controles y respaldo documental que "afectaron la posibilidad de evaluar integralmente su eficacia, economía y adecuado resguardo patrimonial".

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Uno de los puntos más sensibles que expone el documento oficial es la transformación jurídica y financiera que sufrieron las reservas al salir del país. Según la auditoría, la operatoria se ejecutó sin un instructivo formalmente aprobado, sin acreditar la custodia de la póliza de seguro y sin una evaluación integral de riesgos contractuales, jurídicos, operativos y patrimoniales. En ese marco, puso la lupa sobre la prórroga de jurisdicción teniendo en cuenta los juicios internacionales con fallos firmes reportados por el Gobierno ante la SEC en octubre de 2026.

"El BCRA dejó de tener lingotes físicos en su Tesoro y pasó a ser titular de un derecho de crédito sobre cuentas de 'oro no asignado'", señaló el comunicado. Además, ratificó una de las mayores objeciones ya adelantadas por el organismo en la auditoría de los Estados Contables 2025: las operaciones financieras de cobertura con oro realizadas con el BIS y Deutsche Bank arrojaron pérdidas por 1.023 millones de dólares liquidables en divisas. Aunque en el mismo período se registró una revalorización neta positiva de USD 2.505 millones por la suba del precio del metal, la AGN denunció que el Central nunca entregó los contratos ni antecedentes técnicos para verificar condiciones, riesgos o cláusulas de entrega física.

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El tramo más duro del informe apunta a la veracidad de la información entregada por la entidad monetaria y a los incumplimientos del deber legal de colaboración con el control externo. Según los auditores, el BCRA negó haber realizado movimientos durante 2024 en su cuenta de oro en el exterior, sin embargo, en su propia contabilidad y en los extractos del BIS se identificaron tres colocaciones por un total de 96.000 onzas troy sin respaldo documental sobre condiciones, autorizaciones, contrapartes ni rendimientos. Esa falta de papeles impide incluso determinar si el oro fue utilizado como garantía y si quedó expuesto a una eventual pérdida de inmunidad.

Frente al argumento oficial sobre el secreto de las operaciones, la Presidencia de la AGN rechazó que la confidencialidad pueda invocarse para eludir el control externo, recordó que el propio informe dispuso reservas parciales y advirtió que las explicaciones del BCRA en el Informe de Política Monetaria (IPOM) del tercer trimestre de 2026 y la conferencia de prensa del 29 de octubre "no reemplazan los contratos: rendir cuentas es una obligación para los funcionarios públicos, no una gracia discrecional". Por último, invocando el artículo 85 de la Constitución Nacional, la titularidad del organismo señaló que no se verificó un beneficio sustantivo que justifique el traslado y, ante "las condiciones internacionales de conflictividad creciente", solicitó al Banco Central una estrategia de mayor cautela y la repatriación del oro a su Tesoro.

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La denuncia de Di Tullio, Soria y López

Apenas se conoció el dictamen oficial de la AGN, la senadora peronista Juliana Di Tullio replicó el comunicado en su cuenta de X y apuntó directamente contra la cúpula del Gobierno: "Se llevaron el oro a Londres y lo cambiaron por papelitos de colores. Ahora tiene que avanzar la denuncia penal que le hicimos a los artífices de este delito: Milei, Caputo y Bausili".

La legisladora hizo referencia a la causa judicial iniciada en abril que, en septiembre pasado, amplió junto a sus compañeros de bloque Martín Soria y María Florencia López contra el Presidente, el ministro de Economía y el titular del Banco Central por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. En paralelo, presentaron un proyecto de resolución para citar nuevamente a Bausili al Senado y exigirle informes documentados sobre las fechas y el transporte de los lingotes, las condiciones contractuales, los eventuales riesgos de embargo y si las reservas fueron utilizadas como garantía.

La ofensiva opositora había escalado luego de que Bausili asegurara ante un plenario de comisiones de la Cámara alta que el metal permanecía depositado en la sede del BIS en Basilea, Suiza, y que los ejercicios hasta 2025 contaban con auditorías de la AGN "sin comentarios". Ya entonces, los senadores habían acusado al titular del Central de mentirle al Congreso sobre el destino físico de los lingotes y el estado de las revisiones, un planteo que ahora suma el respaldo del informe aprobado por el organismo de control.





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