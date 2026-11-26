La denuncia por presunto lavado de dinero contra el director nacional de Arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Federico Beligoy, se investigará junto con la causa por la mansión de Pilar que se le atribuye al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. Así lo resolvió el juez federal Daniel Rafecas, que consideró que en los dos expedientes se investiga el mismo delito y que ambos coinciden en una primera hipótesis: las propiedades se habrían comprado con fondos desviados de la AFA, según cita el diario Clarin.

Para el magistrado, las maniobras atribuidas a Beligoy "podrían constituir un eslabón más de la operatoria que se investiga como sospechosa" en la causa de Pilar, ya que el dinero que usó "podría remontarse a aquellos recursos presuntamente desviados de la Asociación del Fútbol Argentino". Además, sostuvo que "no puede descartarse la existencia de un hilo conector entre ambas investigaciones".

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Por qué se unificaron las causas

En su resolución, Rafecas explicó que la forma de operar que se le atribuye a Beligoy "coincidiría con la que se investiga en aquel expediente". Entre las coincidencias, mencionó "el uso de estructuras societarias; la adquisición de inmuebles y rodados de alto valor, en parte registrados a nombre de terceros; la eventual utilización de dinero no declarado", señala el medio.

Además, señaló que uno de los ejes de la denuncia son los fondos que Beligoy "habría recibido desde 2020 de la propia Asociación del Fútbol Argentino, en efectivo y mediante transferencias desde cuentas de la entidad". Según el juez, esa reintroducción de dinero que habría sido desviado de la AFA en la economía formal es justamente lo que se investiga en la causa de Pilar.

"Investigar estos sucesos de manera aislada podría importar una visión fragmentada de un mismo fenómeno criminal", argumentó. Y agregó que "la prueba a producir en ambos expedientes es, en buena medida, común, y su análisis debe ser mancomunado".

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La denuncia contra Beligoy

La denuncia fue presentada el 16 de noviembre por el legislador porteño de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso, a partir de publicaciones periodísticas sobre un crecimiento patrimonial que no coincidiría con los ingresos declarados del dirigente. Según la presentación, Beligoy habría recibido de la AFA más de 420 millones de pesos desde 2020, en efectivo y por transferencias.

Entre sus bienes, la denuncia menciona un departamento en el barrio porteño de Devoto, comprado este año por 490.000 dólares, y una casa en el barrio Saint Thomas Sur, adquirida en 2023 por 700.000 dólares, con 339 metros cuadrados construidos en un terreno de 856. También figuran una camioneta Toyota SW4 modelo 2023, valuada en unos 50.000 dólares, y un Jeep Compass modelo 2025, a nombre de su esposa, de unos 35.000 dólares. Además, en 2024 compró dos departamentos en La Plata que nunca le fueron entregados, por una presunta estafa.

Beligoy fue árbitro entre 2004 y 2018. En julio de ese año, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, lo designó al frente del arbitraje argentino. Además, preside el gremio de los árbitros, la Asociación Argentina de Árbitros (AAA).

La denuncia le tocó por sorteo al Juzgado Federal N°6, que también está a cargo de Rafecas como subrogante. Ahora, los dos expedientes tramitarán en el Juzgado Federal N°3.

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La mansión de Pilar

La semana pasada, la Corte Suprema resolvió que la causa por la mansión de Pilar vuelva a Rafecas, el primer juez que tuvo el expediente y el que ordenó allanar la propiedad en diciembre del año pasado. Desde entonces, el caso había pasado por varios juzgados.

La propiedad, de unos 105.000 metros cuadrados y valuada en 17 millones de dólares, está a nombre del monotributista Luciano Pantano y de su madre jubilada, Ana Lucía Conte, que no tienen ingresos para justificar esa compra. Los investigadores sospechan que el verdadero dueño es Toviggino.

En el lugar se encontraron un cuadro con su imagen, un bolso de la AFA y una plaqueta del club Barracas Central con su nombre. Además, había 54 autos de lujo y de colección que usaban familiares del tesorero. Pantano, por su parte, tenía una tarjeta corporativa de la AFA con la que se pagaba el telepeaje de esos vehículos.

IC