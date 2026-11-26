Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street atraviesan una fuerte corrección en 2026, con pérdidas superiores al 50% en dólares en algunos casos. La suba del riesgo país por encima de los 1.000 puntos básicos, la incertidumbre electoral y las dificultades de algunos sectores para mejorar sus resultados financieros presionan sobre las cotizaciones.

Un relevamiento por los principales papeles de empresas argentinas cotizando en el exterior muestra que 15 de 18 papeles analizados acumulan pérdidas en lo que va del año. Las empresas de servicios públicos y los bancos se encuentran entre las más castigadas.

El riesgo país aflojó al cierre de la jornada pero el dólar siguió escalando hasta los $1.630

Edenor lidera las bajas con una pérdida del 56,3%, seguida por Banco Supervielle (-52,4%), Grupo Financiero Galicia (-47,1%) y BBVA Argentina (-45,2%).

En el otro extremo, Tenaris (+52,8%), Ternium (+23,8%) e YPF (+4,3%) son las únicas empresas del relevamiento que mantienen rendimientos positivos en dólares.

Mercados Wall Street

Con semejante ajuste en las valuaciones, la discusión entre los especialistas pasa por determinar cuánto de la caída responde al desempeño de las compañías y cuánto al riesgo político argentino. Y, fundamentalmente, si los precios actuales representan una oportunidad de inversión o todavía queda margen para nuevas bajas.

Por qué el aumento del riesgo país golpea a las acciones argentinas

Para Nicolás Olive Duran, analista de Rudolph, la explicación de la caída de las acciones argentinas comienza en el mercado de deuda soberana.

"Para entender la caída de los ADR argentinos hay que mirar qué pasa con los bonos. El riesgo país está arriba de 1.000 puntos. Hay un componente internacional y, en mi opinión, uno local mucho más importante", explicó.

El especialista puso el foco en la diferencia de rendimientos entre los bonos que vencen antes y después de las elecciones presidenciales de 2027.

Para JP Morgan, el mercado pone en duda la reelección de Javier Milei

"Al cierre del 25 de noviembre, el AO27 rendía cerca del 5% en dólares y el AO28 casi 23%. En mi opinión, el castigo que el mercado le está poniendo al tramo que cruza la elección es exagerado", señaló.

El encarecimiento del financiamiento soberano también afecta la valuación de las compañías privadas. Cuanto mayor es el riesgo que perciben los inversores, mayor es el rendimiento que exigen para mantener sus posiciones en activos argentinos.

"Eso se traslada a las acciones: cuando el inversor exige más retorno para asumir riesgo argentino, paga menos por las ganancias futuras de las empresas", explicó Olive Duran.

Esta lectura coincide con el diagnóstico del último informe de JP Morgan, que advierte que los inversores están incorporando en los precios de los activos argentinos el riesgo de una discontinuidad del programa económico después de las elecciones de 2027, pese a las mejoras registradas en algunos indicadores macroeconómicos.

Edenor y los bancos, los más castigados por el mercado

El licenciado en Administración Gastón Lentini vinculó el desempeño de Edenor, por ejemplo, con la incertidumbre sobre la continuidad de la política tarifaria.

"Que Edenor sea la empresa con peor desempeño de este año no es casualidad, sino que tiene que ver con el riesgo de la llegada de un gobierno populista nuevamente, que pueda limitar los precios de la energía y así las ganancias de la empresa", sostuvo.

En el caso de las entidades financieras, al riesgo político se suman dificultades propias del negocio bancario.

"En los bancos, además del riesgo país, hay un problema propio. El crédito creció en varios casos, pero se achicó el margen financiero", señaló Olive Duran.

La expansión del crédito, por lo tanto, no necesariamente se traduce en una mejora proporcional de la rentabilidad de las entidades.

¿Es momento de comprar acciones argentinas?

Pese a la magnitud de las pérdidas, ambos encuentran oportunidades en determinadas compañías, aunque advierten que la volatilidad podría extenderse durante los próximos meses.

Lentini considera que las bajas en los mercados internacionales y locales abrieron alternativas para quienes cuentan con capital disponible.

"Diferente es el caso de Loma Negra, empresa vinculada a la construcción, o YPF", explicó el especialista, quien encuentra potencial en la capacidad exportadora de la petrolera y en una eventual recuperación de la construcción y la obra pública.

Olive Duran, por su parte, observa una desconexión entre los precios de algunas acciones y la evolución de los negocios de las empresas.

"Pampa es un buen ejemplo. Está 36% abajo de su máximo de enero de 2025 y sus ventas del último trimestre crecieron 34% en dólares respecto del año anterior", detalló.

Entre sus preferencias mencionó a Pampa Energía, Vista, Loma Negra y Telecom, aunque, a diferencia de Lentini, considera que la participación estatal en YPF agrega un componente de riesgo político.

"Mi lectura es que en esos papeles el mercado está castigando más el riesgo argentino de lo que justifica el desempeño de las empresas", afirmó.

Comprar ahora o esperar: el dilema de los inversores

La posibilidad de que la volatilidad aumente a medida que se acerquen las elecciones presidenciales introduce otro interrogante: si conviene aprovechar los precios actuales o esperar una corrección adicional.

Olive Duran considera que el deterioro de los activos argentinos asociado al calendario electoral parece haberse adelantado respecto de otros procesos.

"Creo que es un momento para comenzar a comprar a sabiendas de que podemos ver mejores precios en los próximos meses", concluyó.

Lentini, en tanto, recomendó consultar con un profesional y limitar la exposición a estos instrumentos a una porción pequeña del capital, con un horizonte de inversión de al menos un año, ante las posibles fluctuaciones de corto plazo.