El riesgo país argentino volvió a subir este martes 24 de noviembre y alcanzó los 1.071 puntos básicos, en medio de una nueva caída de los bonos soberanos en dólares. El indicador avanzó 36 unidades respecto del cierre anterior, cuando se ubicó en 1.035 puntos, según datos de Rava Bursátil de las 10.36 horas.

La presión sobre la deuda argentina coincide con una jornada de mayor cautela en los mercados internacionales, tras el fuerte rebote que protagonizaron las acciones tecnológicas el lunes en Wall Street por el regreso de Jensen Huang a la conducción de Nvidia.

El indicador había comenzado la rueda en 1.054 puntos, según informó Noticias Argentinas a las 10.16 horas. Veinte minutos después sumó otras 17 unidades y superó el nivel de 1.070 puntos que había alcanzado el viernes pasado.

El mercado local retomó las operaciones después del feriado del lunes, cuando los activos argentinos habían registrado una recuperación en Nueva York. La mejora duró poco: el cambio de tendencia internacional volvió a golpear a los títulos públicos.

El riesgo país se multiplicó por más de dos desde julio

El deterioro de los bonos argentinos se aceleró durante los últimos meses. A mediados de año, el indicador de JP Morgan se encontraba en torno a los 400 puntos básicos, su nivel más bajo de 2026. Desde entonces acumuló una suba cercana al 167%.

La evolución del riesgo país durante las últimas semanas da cuenta de la velocidad con la que se deterioraron las condiciones de financiamiento de la Argentina:

• 14 de octubre: 655 puntos. • 27 de octubre: 765 puntos. • 3 de noviembre: 808 puntos. • 11 de noviembre: 853 puntos. • 20 de noviembre: 1.070 puntos. • 24 de noviembre: 1.071 puntos.

En poco más de 40 días, el indicador acumuló una suba de 416 unidades, equivalente al 63,5%.

Los bonos argentinos sufren por factores externos y locales

A la menor predisposición de los inversores internacionales a asumir riesgos se suman las dudas sobre la capacidad de la Argentina para recuperar el acceso al crédito externo, el financiamiento de los vencimientos de deuda de 2027 y la incertidumbre política ante las próximas elecciones presidenciales.

El contexto internacional tampoco ayuda. Las expectativas de nuevas subas de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y el fortalecimiento del dólar reducen el atractivo de los títulos de deuda de las economías emergentes.

Con un riesgo país de 1.071 puntos básicos, los inversores exigen un rendimiento adicional de 10,71 puntos porcentuales para mantener deuda soberana argentina frente a títulos comparables del Tesoro estadounidense. Ese sobrecosto dificulta la posibilidad de que el Gobierno vuelva a emitir deuda en los mercados internacionales a tasas sostenibles.

El mercado espera un dato que anticiparía una recesión técnica

La nueva caída de los bonos coincide con una jornada importante para la economía local. Este martes, a las 16 horas, el INDEC difundirá el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre.

Las estimaciones de Equilibra, Analytica y Orlando J. Ferreres & Asociados anticipan una contracción de entre el 1,2% y el 2,6% durante el tercer trimestre. Después de la caída del 0,6% del PBI entre abril y junio, una nueva baja trimestral supondría el ingreso de la Argentina en recesión técnica.

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