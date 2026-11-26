Los principales gremios docentes y no docentes de las universidades nacionales realizaron este jueves un paro y una movilización al Congreso para reclamar mejoras salariales y más fondos. La protesta coincidió con la sesión en la que la Cámara de Diputados debate el Presupuesto 2027 que envió el Gobierno, que se votaría durante la madrugada.

El reclamo central es que el Presupuesto incluya todos los fondos que establece la Ley de Financiamiento Universitario. El proyecto oficial prevé unos 7,3 billones de pesos para las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores, pide 11 billones. "Si el Gobierno no paga lo que debe según la ley, el año próximo no pueden comenzar las clases", advirtió una docente de la Universiad de Buenos Aires (UBA).

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La actividad comenzó cerca del mediodía, cuando se suspendieron las tareas en las facultades para que docentes, no docentes y estudiantes pudieran sumarse a la marcha. Participaron autoridades de la UBA y gremios como AGD UBA, FEDUN y FATUN, además de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y la CTERA.

El decano de la Facultad de Arquitectura de la UBA, Carlos Venancio, recordó el recorrido de la ley. "Nosotros defendimos, con mucha paciencia y respetando las leyes, todos los pasos. Atravesamos los vetos, las reformas judiciales, que nos llevó a una ley que hace 350 días fue aprobada en este Palacio Legislativo y no se cumple", afirmó. Y agregó: "Es sorprendente que un país que vive en democracia no esté cumpliendo la ley. Eso es lo que venimos a defender".

Según Venancio, el proyecto "contempla un 34% menos de presupuesto de lo que necesitan las universidades para funcionar", y los fondos actuales están "muy lejos de lo que necesita el presupuesto de funcionamiento de todas las universidades públicas".

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Para AGD UBA, que forma parte de CONADU Histórica, el Gobierno cometió "el error" de presentar un presupuesto con un ajuste al sistema universitario, y ahora son los diputados quienes pueden corregirlo. Desde el gremio sostuvieron que los legisladores "tienen la responsabilidad de representarnos".

El reclamo también incluye una mejora salarial. Según fuentes de la UBA, un ayudante de primera con dedicación semiexclusiva, de 20 horas semanales, cobra cerca de 400.000 pesos de bolsillo al ingresar, y hasta 900.000 con la máxima antigüedad.

Venancio advirtió sobre las consecuencias de esa situación. "Lo vivimos todo el tiempo en materia salarial, la migración de los cuadros más formados de nuestras facultades que están migrando porque obviamente no les alcanza el dinero para vivir, entonces es inevitable", sostuvo.

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En las horas previas a la marcha, el CIN envió una carta a senadores y diputados en la que advirtió que, sin los fondos que fija la ley, "las universidades públicas no podremos funcionar el próximo año". Además, en un comunicado, denunció una "crisis sin precedentes" por los salarios desactualizados, las becas congeladas, el presupuesto insuficiente y la paralización de obras y compras de equipamiento.

"Años de desfinanciamiento progresivo fueron deteriorando las capacidades del sistema universitario hasta llegar a esta situación, inédita por su complejidad y dolorosa por el daño que le produce al país", concluyó el texto.

En paralelo, la CGT marchó frente a la Superintendencia de Servicios de Salud, en Mitre 400, por la crisis de las obras sociales, a la que calificó como "casi terminal". La central obrera aseguró que se reunió tres veces en reserva con el ministro de Salud, Mario Lugones, pero que no recibió respuestas a sus propuestas.

IC / JMV