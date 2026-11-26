El abogado de Virginia Aparicio -la investigadora exonerada del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que había investigado la presencia de plaguicidas en muestras ambientales, animales y humanas- denunció penalmente a las autoridades del organismo por incumplimiento de sus deberes al no comunicar los resultados del estudio a las autoridades sanitarias y ambientales.

La presentación realizada por Mario Bolla ante la Fiscalía Federal de Mar del Plata solicita que se investigue la posible comisión del delito previsto en el artículo 249 del Código Penal, referido al incumplimiento de los deberes de funcionario público, y otros ilícitos que pudieran estar vinculados con la puesta en peligro de la salud pública. La denuncia no implica que los funcionarios hayan sido imputados ni que exista una responsabilidad penal comprobada.

El escrito pone el foco en las decisiones institucionales tomadas desde 2023, cuando el INTA ordenó suspender la presentación de los resultados del SPRINT y, meses después, resolvió retirar a la Argentina del consorcio europeo. La investigación administrativa contra Aparicio, que se había iniciado en paralelo, concluyó con su exoneración dispuesta por el Consejo Directivo del organismo mediante la Resolución 366, el 26 de octubre de 2026.

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El proyecto SPRINT —Transición Sostenible de Protección Vegetal, por sus siglas en inglés— fue financiado por la Unión Europea y reunió a instituciones científicas de diez países europeos y la Argentina. Su objetivo era evaluar los riesgos de los productos fitosanitarios a partir del análisis de residuos y mezclas de plaguicidas en el ambiente, los animales, los alimentos y las personas.

La participación argentina fue aprobada en 2020 por la entonces presidenta del INTA, Susana Mirassou, mediante la Resolución 477. Durante 2021 se realizaron muestreos a 73 voluntarios, entre productores convencionales y agroecológicos, trabajadores rurales y consumidores. Se tomaron muestras de sangre, orina y materia fecal, además de analizar agua, suelo, aire y otras matrices ambientales.

Los resultados argentinos registraron la presencia de distintos plaguicidas en las muestras humanas. Según los datos difundidos por Aparicio, los participantes presentaron entre dos y diez plaguicidas en sangre, entre seis y trece en orina y hasta 18 en materia fecal. También se detectó atrazina en la totalidad de las pulseras utilizadas para medir la contaminación del aire.

Uno de los aportes centrales del SPRINT fue estudiar la exposición simultánea a varias sustancias, en lugar de analizar cada producto por separado. La evaluación de los posibles efectos de esas mezclas formaba parte de las etapas posteriores del proyecto.

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En junio de 2023, cuando se obtuvieron los primeros resultados, Aparicio convocó a los voluntarios para presentarles los hallazgos. Sin embargo, el INTA ordenó suspender la reunión. En una comunicación fechada el 15 de junio de ese año, la Dirección Nacional del organismo argumentó que algunos procedimientos vinculados con estudios sobre seres humanos podían haber excedido la incumbencia institucional y dispuso frenar la presentación hasta contar con respuestas sobre el tema.

Seis meses después, las autoridades decidieron retirar a la Argentina del consorcio. El argumento fue que el proyecto involucraba investigaciones sobre seres humanos que excedían las competencias del INTA, pese a que esos objetivos estaban incluidos en el convenio aprobado en 2020.

En la presentación penal realizada esta semana, Bolla sostiene que las autoridades del INTA tuvieron acceso de primera mano a los resultados del proyecto y que no hay constancia de que los hayan comunicado a los ministerios de Salud nacionales y provinciales, a las áreas ambientales ni a los municipios donde residían los voluntarios.

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El abogado también afirma que solicitó información al director regional Buenos Aires Sur, Horacio Berger, quien había indicado que el canal para realizar consultas sobre el SPRINT era una dirección institucional de correo electrónico. Según la denuncia, ese pedido no obtuvo respuesta.

La presentación identifica a funcionarios que ocuparon cargos desde 2023, entre ellos el entonces presidente Mariano Garmendia y la vicepresidenta Nacira Muñoz; el actual presidente Nicolás Bronzovich y el vicepresidente Carlos Vera; los directores nacionales Carlos Parera y Ariel Pereda, y el director regional Horacio Berger. También solicita que se evalúe la eventual responsabilidad de integrantes de los consejos directivos que ejercieron funciones durante el período.

Entre la documentación acompañada figuran publicaciones institucionales del INTA, la resolución que dispuso el retiro argentino, los resultados del proyecto, artículos científicos sobre exposición a plaguicidas y una solicitud de acceso a la información pública presentada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

Bolla ofreció como testigos a 19 voluntarios que participaron del estudio y solicitó que se convoque a especialistas para evaluar la posible toxicidad de las sustancias detectadas en las muestras humanas y ambientales. También pidió que la fiscalía requiera información a los ministerios de Salud, Ambiente y Desarrollo Agrario, a los municipios del sudeste bonaerense y a la Defensoría del Pueblo de la Nación. A partir de la denuncia, el fiscal que tome la causa deberá impulsar la investigación.

De Natalia Concina