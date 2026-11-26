El pasado miércoles 25 de noviembre, la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) llevó a cabo un paro para exigirle al Gobierno Nacional que aplique de forma inmediata la Ley de Financiamiento y rechazar el Presupuesto del 2027.

Entrevistada por la Agencia Noticias Argentinas, la secretaria general de AGD-UBA, Laura Carboni explicó que la tarde del miércoles, en paralelo al cierre del cuatrimestre, el cese total de actividades docentes afectó a todas las facultades, colegios preuniversitarios e institutos de la UBA; además, señaló que este jueves habrá un paro desde las 11.

La dirigente explicó: “Mañana (en referencia a este jueves) tenemos reunión de la Conadu Histórica, que es nuestra Federación, y ahí se va a definir si (las medidas) afectan o no exámenes a nivel nacional. Es una posibilidad”.

Y agregó: “Quedan movilizaciones durante el mes de diciembre y mañana, además, habrá un acto al mediodía para repudiar, otra vez, el presupuesto de hambre que este Gobierno ha propuesto y que todos los bloques políticos, exceptuando algunos, le van a votar, lamentablemente, en un momento donde el Gobierno está muy golpeado, muy débil y por supuesto debería retirarse”.

Carboni explicó: “Vamos a resolver qué haremos el resto del año y ya empezamos a preparar la campaña para el no inicio de clases y no volver a las aulas durante el 2027”.

La UBA se moviliza contra el Presupuesto 2027: paro docente y marcha al Congreso

La dirigente detalló que el paro de este miércoles “se había votado como parte de la movilización al Congreso” porque también muestra el rechazo del Presupuesto del 2027 y señaló que, si bien quien se tiene que expedir es la Cámara, a partir de eso el Gobierno “tiene que pagar lo que dice la ley”, denunciando que “ese dinero no ha llegado, ni la plata para la financiación, ni el aumento para compensar nuestros salarios”.

Qué dice el proyecto presentado

La Agencia Noticias Argentinas informó que el proyecto presentado calcula transferencias por 7,7 billones de pesos para todas las universidades nacionales durante 2027 y, según lo que afirman los gremios universitarios, esa partida equivale solo a una inversión del 0,54% del Producto Bruto Interno (PBI), “lo que representa el nivel de financiamiento más bajo de los últimos veintitrés años, retrocediendo a cifras de 2004”.

Alerta para el Gobierno: diputados de provincias aliadas advierten que no está todo dicho en el Presupuesto 2027

Según la denuncia de la AGD-UBA, el monto proyectado por el Poder Ejecutivo “cubre menos de la mitad de los recursos necesarios” para asegurar la recomposición salarial, el sostenimiento de los proyectos de investigación y el sistema de becas estudiantiles; también ratificó que ese número está “muy por debajo de los $11 billones” estimados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la entidad que nuclea a los rectores.

El gremio afirmó que la propuesta presupuestaria “configura un nuevo desconocimiento” de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso de la Nación, advirtiendo que el gobierno “sigue incumpliendo ante la inacción cómplice de la Justicia”.