La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD UBA) convocó a un paro de actividades por 24 horas para este miércoles y anunció una movilización al Congreso para el jueves desde las 13, en rechazo al proyecto de Presupuesto 2027 impulsado por el Gobierno nacional y en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida de fuerza se da en la previa de una jornada que tendrá actividad legislativa en el Senado, donde este jueves se debatirá la Reforma Electoral, mientras los universitarios buscarán visibilizar su reclamo frente a los recursos que el Ejecutivo proyecta destinar a las casas de estudio durante el próximo año.

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Gremios universitarios pararán este miércoles

Desde el sindicato cuestionaron los fondos previstos para las universidades nacionales en el proyecto presupuestario. Según señalaron, la iniciativa oficial contempla una partida de $7,7 billones, equivalente al 0,54% del Producto Bruto Interno (PBI), un monto que consideran insuficiente para atender las necesidades del sistema universitario.

El reclamo también apunta a la diferencia entre lo proyectado por el Ejecutivo y las estimaciones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que considera necesarios $11 billones para garantizar el funcionamiento de las universidades. Desde AGD UBA advirtieron que los recursos previstos no permitirían recuperar los salarios docentes ni sostener las investigaciones y las becas destinadas a los estudiantes.

Laura Carboni, secretaria general del gremio, cuestionó el impacto que tendría la iniciativa oficial sobre las universidades. "El proyecto de Presupuesto 2027 profundiza el ahogo financiero sobre nuestras universidades. Nos quieren llevar al piso histórico del 0,54 % del PBI, retrocediendo a niveles de 2004", sostuvo.

La dirigente también reclamó que el Gobierno aplique la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, y cuestionó que todavía no se haya puesto en práctica. "Este presupuesto implica el sepultamiento de la Ley de Financiamiento Universitario que aprobó el Congreso y que el Gobierno sigue incumpliendo ante la inacción cómplice de la Justicia", expresó.

Por último, Carboni se refirió a la polémica vinculada con un homenaje a Mario Roberto Santucho en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y cuestionó la postura de las autoridades universitarias frente al tema. "El Gobierno pretende arrinconar a la Universidad con la excusa de un homenaje a Santucho, al tiempo que incumple desde hace un año una ley votada cinco veces en el Congreso que garantiza el financiamiento universitario", afirmó.

La agenda del Senado para este jueves

El reclamo universitario coincidirá con una jornada de actividad en el Senado, donde los legisladores centrarán el debate en la Reforma Electoral. El proyecto que encabeza la agenda busca avanzar con la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La actividad parlamentaria también se desarrolla luego de que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentara su primer informe de gestión ante la Cámara alta, en el que respondió cerca de 1300 preguntas de los distintos bloques, con consultas vinculadas a la emergencia en discapacidad, la Ley de Financiamiento Universitario, la situación del empleo, los recortes en el Estado y el bono para los jubilados.

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Diego Santilli | Crédito: Captura Senado

En paralelo, en el Senado avanzó el plenario de comisiones que analiza el proyecto de Ludopatía, con la intención de emitir dictamen para llevarlo al recinto este jueves. La postura del Gobierno, según fuentes oficiales, es que la iniciativa se apruebe con modificaciones, lo que obligaría a que vuelva a Diputados.

En ese escenario, desde el oficialismo sostienen que existe el compromiso de incluir el proyecto en el temario de sesiones extraordinarias para que pueda convertirse en ley antes de fin de año. Sin embargo, sectores del kirchnerismo en el Senado sospechan que la aprobación con cambios podría dilatar el tratamiento y hacer que la iniciativa pierda estado parlamentario.





PC/ML