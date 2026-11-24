El fiscal general ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Rodrigo Cuesta, dictaminó que el Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno suspendió la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, es inconstitucional.

El pronunciamiento se dio en el marco de la apelación presentada por el Estado Nacional contra la sentencia del juez Martín Cormick, que había declarado la inconstitucionalidad del decreto y ordenado al Ejecutivo cumplir de manera inmediata con la Ley 27.795. Para Cuesta, la suspensión de la norma vulnera la división de poderes y desconoce las fuentes de financiamiento aprobadas por el Congreso, por lo que recomendó confirmar el fallo de primera instancia.

Manifestación en defensa de las universidades públicas

El Gobierno nacional continúa evitando precisar cuándo hará efectiva la recomposición salarial del personal docente y no docente, la actualización de las becas estudiantiles y de los fondos para el funcionamiento de las universidades nacionales, en el marco de una controversia judicial cuya resolución se encuentra pendiente tras una apelación del Poder Ejecutivo.

Así consta en el informe escrito que la Jefatura de Gabinete remitió al Senado, previo a la presentación del titular de esa cartera, Diego Santilli, ante la Cámara alta para informar sobre la marcha del Gobierno, en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional.

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Consultado específicamente sobre el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, el Ministerio de Capital Humano, del que depende el área de Educación, aseguró que el Poder Ejecutivo cumple con la norma y acata las decisiones judiciales. Sin embargo, justificó la suspensión de su aplicación en las leyes de Administración Financiera y de Ejecución Presupuestaria. Según argumentó la cartera, esta última establece que una ley sancionada sin una fuente de financiamiento debe promulgarse y suspenderse en el mismo acto. La decisión se tomó pese a que ambas cámaras del Congreso habían ratificado la norma con una mayoría de dos tercios, luego del veto presidencial.

En cuanto a la intervención de la Justicia, el Gobierno afirmó que cumplió con todas las instrucciones judiciales y que comenzó a ejecutar la medida cautelar una vez que quedó firme. No obstante, sostuvo que la discusión actual se centra en la forma de implementación de la ley, sobre la que mantiene diferencias de interpretación con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El informe indicó que el juez interviniente resolvió a favor del organismo y que el Ejecutivo apeló esa decisión, que todavía está pendiente de resolución en la Cámara. La misma situación procesal alcanza al amparo y a la cuestión de fondo.