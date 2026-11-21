La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires sobreseyó a la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine en la causa por maltrato contra el adolescente Ian Moche y su madre, Marlene Spesso. Sin embargo, la resolución fue apelada tanto por la familia como por la Asesoría Tutelar, por lo que el caso deberá ser revisado por un tribunal superior.

La decisión trascendió ahora pero fue tomada el 4 de noviembre por el juez Rodolfo Ariza Clerici, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 1 de la Ciudad. El magistrado hizo lugar a un planteo de la defensa de la legisladora y consideró que las expresiones denunciadas "no configuraban una contravención de maltrato", sino que se encontraban dentro del marco protegido por la libertad de expresión.

El expediente investigaba cuatro episodios ocurridos entre febrero y mayo de 2026, en los que Lemoine se refirió públicamente a Ian, de 13 años, y a su madre. Las manifestaciones tuvieron lugar durante una entrevista televisiva, publicaciones en la red social X y una participación en el canal de streaming Blender.

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Qué dijo Lilia Lemoine sobre Ian Moche y su madre

Uno de los primeros episodios ocurrió el 3 de febrero, durante una entrevista en el programa +Verdad, conducido por Esteban Trebucq en LN+. Allí, la diputada cuestionó la exposición pública del adolescente y acusó a su madre de utilizarlo con fines políticos y económicos.

“Estamos en una sociedad hipócrita donde una señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios, haciéndolo actuar de autista”, expresó. También puso en duda el diagnóstico de Ian al referirse a él como un niño “supuestamente autista”.

Al día siguiente, Lemoine publicó una serie de mensajes en X en los que volvió a apuntar contra Marlene Spesso. En una de las publicaciones, sostuvo que la madre utilizaba a su hijo para obtener exposición pública y la acusó de hacerlo participar de actividades que, según su postura, podían perjudicarlo por su condición.

En otro mensaje, calificó a Spesso como una “basura cobarde” y volvió a cuestionar que el adolescente participara de actividades públicas.

El cuarto episodio investigado ocurrió el 15 de mayo, durante una entrevista en Blender con el conductor Mauro Z. En esa oportunidad, Lemoine afirmó que la madre de Ian abusaba de su hijo y lo utilizaba. “Yo creo que Marlene Spesso abusa de su hijo”, sostuvo. También calificó esa conducta como “explotación de menores” y ratificó sus cuestionamientos sobre la condición de autista del adolescente.

Por qué la Justicia sobreseyó a Lemoine

Al fundamentar su decisión, el juez consideró que las expresiones debían analizarse dentro del contexto del debate público sobre la exposición mediática de Ian y la participación de su familia en cuestiones vinculadas con la discapacidad.

Según el magistrado, aunque algunos de los dichos fueron agresivos, ásperos y vulgares, mantenían una relación con una crítica identificable y no constituían descalificaciones personales completamente desvinculadas de ese debate.

El juez aclaró que su resolución no implicaba aprobar ni validar las expresiones de la diputada. Incluso reconoció su gravedad y señaló que, por su condición de legisladora nacional, cabía esperar de ella un mayor cuidado al referirse a un adolescente con discapacidad.

La defensa de Lemoine también había planteado que sus manifestaciones estaban protegidas por la inmunidad parlamentaria prevista en el artículo 68 de la Constitución Nacional. Sin embargo, el magistrado rechazó ese argumento y resolvió el sobreseimiento a partir de la atipicidad de los hechos: entendió que las conductas denunciadas no encuadraban en la figura contravencional de maltrato.

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La familia de Ian Moche apeló el fallo

La decisión fue cuestionada por Marlene Spesso y por Ian, con el patrocinio del abogado Andrés Gil Domínguez. La querella presentó un recurso de apelación para que una instancia superior revise el sobreseimiento.

Entre sus argumentos, sostuvo que el juez no ponderó adecuadamente los derechos del adolescente, su dignidad, intimidad, honra y reputación frente a la libertad de expresión de la diputada. También cuestionó la interpretación que se hizo de las manifestaciones denunciadas y reclamó que se tenga en cuenta la protección especial que corresponde a niños, niñas y adolescentes con discapacidad.

La Asesora Tutelar Carolina Becerra también apeló la resolución en representación complementaria de Ian. Durante el proceso, tanto ella como el fiscal Hernán Biglino habían solicitado que se rechazaran los planteos de la defensa y que la investigación continuara.

El adolescente había prestado declaración testimonial el 28 de octubre en una sala especializada. Según el informe incorporado al expediente, pudo desarrollar su relato con los apoyos y adecuaciones correspondientes, y su declaración fue considerada clara y coherente. El fiscal, que había impulsado la investigación por la presunta contravención de maltrato, no presentó una apelación contra el sobreseimiento.

CS/HB