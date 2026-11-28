Con la mirada puesta en el calendario presidencial de 2027, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires fue escenario este viernes de un inusual cruce entre la cultura y la dirigencia partidaria. Bajo la consigna "Coordinar para Ganar", figuras del peronismo, el radicalismo, la Coalición Cívica y ex integrantes del PRO compartieron una jornada extensa junto a artistas y consultores internacionales para explorar puntos de encuentro frente al gobierno de Javier Milei.

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La convocatoria, impulsada por Le Monde diplomatique, Democracia en Red, la Fundación Argentina por Venir y el Centro de Estudios para la Recuperación Argentina, evitó hablar por ahora de candidaturas o sellos electorales. En cambio, buscó diagnosticar por qué las coaliciones tradicionales perdieron sintonía con la sociedad y cómo articular mayorías democráticas a partir de experiencias recientes en Brasil, Francia, Hungría, Colombia y Estados Unidos.

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El plato fuerte de la apertura llegó de la mano de Lali Espósito y la cineasta Lucrecia Martel, en una charla moderada por la periodista Maru Duffard titulada "La batalla cultural: recuperar la imaginación". Ante un auditorio colmado, la cantante reivindicó "Payaso", la canción que le dedicó al mandatario, y aseguró que apeló al humor para desarmar el temor social. "No me arrepiento, lo volvería a hacer", sostuvo la artista, quien además calificó como "pésimo" que alguien con "la investidura presidencial decida tratar así a su pueblo".

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En otro pasaje de su intervención, Espósito rechazó que se culpe al electorado por el avance de "las derechas" al señalar que "la gente votó lo que pudo dentro del desastre", y cuestionó la falta de empatía oficial hacia "la gente que no tiene privilegios". Para la artista, la salida pasa por tender puentes colectivos que permitan "desarmar la idea del miedo a opinar y participar, que es uno de los objetivos centrales de este Gobierno".

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Por su parte, Lucrecia Martel cuestionó el concepto mismo de confrontación simbólica instalado desde la Casa Rosada y advirtió sobre el peso de los actores económicos en el rumbo del país. "La frase batalla cultural es un desacierto, porque la cultura es un lugar de encuentro para toda la comunidad", afirmó la directora salteña antes de alertar que "no hay un país posible si no revertimos la concentración económica de los grupos de poder extranjeros aliados con sectores políticos locales".

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Durante el resto del día, el seminario repasó mecanismos electorales globales con la participación de los diputados brasileños del Partido de los Trabajadores Paulo Teixeira y Wadih Damous, además de especialistas vinculados a las elecciones legislativas francesas de 2024 y a campañas territoriales en Hungría, Estados Unidos y Colombia, bajo la moderación de periodistas como Manu Jove, Romina Manguel, Luciana Geuna y Florencia Halfon.

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Críticas al "antimileísmo" y autocrítica en el panel de cierre

El broche político de la jornada reunió sobre el escenario a Juliana Di Tullio, Guillermo Michel, Gabriel Katopodis, Martín Lousteau, Emilio Monzó y Maximiliano Ferraro, moderados por Pablo Avelluto. Lejos de los eslóganes fáciles, varios de los expositores coincidieron en que una alianza definida únicamente por el rechazo al oficialismo está condenada al fracaso. "No creo en el antimileísmo porque lo único anti que funcionó en este país es el antiperonismo", lanzó Di Tullio, quien pidió dejar atrás esa grieta histórica y pronosticó que el Presidente "no va a ganar ni en pedo" en 2027.

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En sintonía con esa lectura, Emilio Monzó reivindicó el diálogo político cara a cara, lamentó que la dirigencia mire demasiado sus internas y cargó contra el perfil del jefe de Estado al advertir que tiene "todas las características para ser un dictador" impulsado por "los nuevos señores feudales a nivel mundial". A su turno, Guillermo Michel pidió salir de "una burbuja" para hablar de los problemas reales de la población, reivindicó a Luiz Inácio Lula da Silva como "el Perón del siglo XXI" y advirtió que enumerar "10 puntos de acuerdo sería insultar la inteligencia de la gente" si no se discute un programa sólido.

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El desafío de ofrecer un horizonte más allá del hartazgo

Por el lado del radicalismo y la Coalición Cívica, el foco estuvo puesto tanto en la ética pública como en la necesidad de asumir errores de gestiones pasadas. Martín Lousteau cuestionó las formas del Ejecutivo y comparó sus excesos con los de Donald Trump en Estados Unidos: "Nunca vi a un Gobierno que ajuste y se burle del que ajusta", señaló el senador, tras remarcar que la oposición debe ganar no solo porque la sociedad esté harta, sino porque logre transmitir que "lo que viene entusiasma".

Maximiliano Ferraro apuntó contra sectores del PRO y de la UCR que, a su juicio, "están perdiendo la dignidad" por quedarse en su zona de confort, y reclamó hacerse cargo de lo que se hizo mal para que los argentinos no tengan que elegir siempre "entre blanco y negro". Finalmente, el ministro bonaerense Gabriel Katopodis sostuvo que los gobiernos de derecha en América Latina y Estados Unidos están mostrando malos resultados y concluyó que la incertidumbre actual obliga a evitar "pactos extraños" para construir una propuesta genuinamente nueva.

TC/MSS