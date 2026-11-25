El fondo Burford Capital reclama US$ 14.400 millones a la Argentina por la expropiación de YPF , en el marco de una nueva demanda que presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo que depende administrativamente del Banco Mundial. La cifra fue precisada por el Gobierno en un informe que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, remitió al Senado, y representa un monto inferior al que la firma había perseguido en los tribunales de Estados Unidos.

El reclamo fue presentado a mediados de septiembre ante el CIADI, un ámbito de arbitraje internacional al que recurren empresas privadas para plantear controversias con Estados por presuntos incumplimientos. La Argentina acumula una extensa lista de litigios en ese organismo, varios de ellos originados tras el abandono de la convertibilidad.

A diferencia de un tribunal judicial convencional, el CIADI funciona como un sistema institucional de arbitraje para resolver disputas entre inversores y Estados . Su estructura está vinculada al Banco Mundial, organismo que comparte el ámbito institucional internacional con el Fondo Monetario Internacional.

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La presentación de Burford se encuentra todavía en una etapa inicial. El tribunal encargado de analizar el caso aún debe conformarse. El esquema prevé la designación de un árbitro por cada parte y un tercer integrante que actuará como neutral. Los procedimientos de este tipo suelen extenderse entre cinco y diez años antes de alcanzar una resolución definitiva.

Hasta ahora, no se había precisado oficialmente el monto que el fondo pretendía obtener en este nuevo proceso internacional. En la causa que llevó adelante en Estados Unidos, Burford buscaba una compensación cercana a los US$ 16.000 millones. En el arbitraje ante el CIADI, en cambio, la pretensión asciende a US$ 14.400 millones. Además, según detalló Jefatura de Gabinete, la solicitud contempla intereses compuestos anteriores y posteriores al eventual laudo, aunque no especifica la tasa, y también incluye el pedido de costas.

La información fue incluida en las respuestas que el Gobierno envió al senador radical Maximiliano Abad, quien consultó sobre los litigios que enfrenta el país ante ese tribunal internacional. En relación con el caso YPF , el Ejecutivo explicó que la controversia se origina en la supuesta falta de una oferta de adquisición de acciones por parte del Estado argentino al momento de la expropiación parcial de la petrolera.

El planteo reproduce el eje de la disputa que Burford llevó a la Justicia estadounidense. Sin embargo, en marzo de este año, la Cámara de Apelaciones de ese país falló a favor de la Argentina, revocó los argumentos que sostenían el reclamo y dejó abierta la posibilidad de que los demandantes recurran ante la Corte Suprema , una instancia que los especialistas consideran poco probable que prospere.

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El historial de la Argentina ante el CIADI

El país mantiene un historial adverso en los arbitrajes internacionales de inversión. Según datos del CIADI recopilados por el think tank Transnational Institute , el 86% de los casos en los que participaron la Argentina terminaron con decisiones favorables a las empresas demandantes.

La mayor parte de las presentaciones contra el Estado argentino provienen de firmas de Estados Unidos, Canadá y Europa. Cerca de un tercio de los litigios, 22 en total, fueron impulsados ​​por inversores estadounidenses. En segundo lugar se ubica España, con diez casos, seguida por Francia, con ocho, e Italia, con seis.

Edificio YPF | Crédito: Prensa

De los 65 procesos que afrontó el país, entre los que ya concluyeron y los que todavía están en trámite, 19 estuvieron vinculados a contratos de suministro energético, 11 a inversiones financieras y diez al sector del agua corriente. También figuran controversias relacionadas con la construcción y la minería, entre otras actividades. La demanda por la expropiación de YPF se incorpora ahora a ese listado.

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En el mismo informe enviado al Senado , la Jefatura de Gabinete detalló otros arbitrajes pendientes y los montos involucrados. Entre ellos, se destaca el de AES Corporation, relacionado con la pesificación de contratos en el sector eléctrico. En ese expediente hubo un fallo por US$ 715 millones, que el Gobierno apeló y sobre el que pidió la anulación.

También aparecen los reclamos de Abertis Infraestructuras y Webuild, la firma italiana que anteriormente operaba bajo el nombre Salini Impregilo. Ambas compañías reclaman US$ 329 millones y US$ 150 millones, respectivamente, por controversias vinculadas con las concesiones de Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), correspondiente al Acceso Oeste.

Por último, el informe incluye la demanda de NN Insurance International, aseguradora de origen neerlandés, por la nacionalización de las AFJP, con un reclamo de US$ 151 millones.

PC