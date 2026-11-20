La idea es mantener las PASO bonaerense, pero ahora se está abriendo la discusión… porque podemos tener primarias en la provincia y luego pegar la elección general para gobernador junto con la nacional, hacerlas concurrentes. O también desdoblar como fue en 2025. Hay tiempo para pensar hasta febrero y en el medio habrá presión interna para la unidad”.

La voz en off de un cacique municipal alineado con Axel Kicillof revela el estado de situación en el que está inmerso por estas horas el peronismo del conurbano, luego de que el Gobierno avanzara en el Congreso con un dictamen para suspender las PASO nacionales para el año que viene. Para la interna del PJ y para la provincia que concentra más de un tercio del padrón –y cuyo gobernador aspira a ser un presidenciable– es evidente el impacto de la regla de juego que se imponga para todo el país.

El oficialismo apunta a votar la suspensión en el Senado el jueves 26 y después deberá conseguir la aprobación de Diputados. Si prospera, la provincia queda frente a un vacío legal sobre el que ya hay debate en La Plata. La ley bonaerense fija que las primarias provinciales están atadas a las nacionales en su obligatoriedad, pero deja abierta la posibilidad de que se hagan a nivel local más allá de que se suspendan para todo el país.

La discusión por el futuro de las PASO en el Congreso suma presión en la Provincia de Buenos Aires

La posición de Kicillof tiene un antecedente que sus rivales internos recuerdan. Para la elección de 2025, el gobernador envió a la Legislatura la suspensión de las primarias bonaerenses y desdobló el calendario provincial. Ahora, con la carrera presidencial en el horizonte, su gobierno las reivindica: el ministro Carlos Bianco las presentó como el mecanismo más democrático para resolver las diferencias dentro del peronismo. El cambio tiene lógica. Si la PASO provincial sobrevive, cualquier disputa por la sucesión bonaerense o por la candidatura presidencial pasa por una herramienta que administra La Plata. Sin ella, todo se resuelve en una mesa de negociación.

Una mesa ya empezó a armarse sin él. Como publicó PERFIL, el martes, por el Día de la Militancia, Sergio Massa fue el anfitrión de una foto federal en San Fernando, con la organización del intendente Juan Andreotti. Estuvieron Sergio Uñac, Gerardo Zamora, Natalia de la Sota, Victoria Tolosa Paz, Juan Manuel Olmos, Miguel Ángel Pichetto, Juan Manzur, Guillermo Michel, Cecilia Moreau y Juan Manuel Urtubey, junto a Mayra Mendoza y Facundo Tignanelli por el kirchnerismo, y los intendentes Federico Achával (Pilar), Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Mariel Fernández (Moreno). No hubo discursos ni anuncios de candidaturas. El mensaje lo dio una versión de Perón generada con inteligencia artificial, que pidió dejar atrás las internas y recordó que “el que gana conduce y el que pierde acompaña”. Consultado por este medio sobre cuántos candidatos a presidente había en la sala, Massa respondió “Tres” y nombró a Uñac, Zamora y De la Sota. En la lista no estaba Kicillof, que tampoco estuvo en la sala.

El encuentro del peronismo en San Fernando por el Día de la Militancia | Crédito: Prensa

Una respuesta de Kicillof a ese evento será el martes 24 en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, con la presentación del Servicio Bonaerense de Empleo junto al ministro de Trabajo, Walter Correa. Es formalmente un acto de gestión, pero la convocatoria a los intendentes y la elección del escenario lo convierten en una medición de fuerzas en territorio propio, dos días antes de que el Senado trate la suspensión de las primarias. Antes, este sábado 21, el congreso del PJ bonaerense que el gobernador preside se reunirá en La Plata para poner a Máximo Kirchner al frente del órgano deliberativo.

El diputado nacional eligió hablar de unidad, aunque con su propio programa. En la presentación de la revista Porvenir, este jueves planteó la necesidad de “hacer un frente político que tenga como eje central la recuperación de la soberanía económica en Argentina”. “Tenemos un gobierno mucho más preocupado en discutir el instrumento electoral que en solucionar los problemas de la gente. Están viendo cómo arman una arquitectura electoral, en vez de ver cómo arman una arquitectura económica de desarrollo”, sostuvo. En ese esquema, Cristina Kirchner sigue en el centro: “Hay un grito de la sociedad argentina que está buscando representación y amparo”, afirmó. Y respondió a quienes en el peronismo cuestionaron su propuesta de auditar el RIGI: “Algunos dicen ‘ahí estás otra vez armando quilombo’. Sí, vamos a armar todo el quilombo que haya que armar porque nuestra sociedad no soporta una frustración más”.

Entre un frente anti-Milei y la disputa con Kicillof, el peronismo armó una foto “federal” con Massa

La diputada massista Cecilia Moreau, una de las presentes en San Fernando, puso en palabras el debate que encierra al peronismo: “Tengo la convicción y la certeza de que, con PASO o sin PASO, el peronismo va a ir unido a la elección. No es solo mi convicción, es la convicción de todos, del primero al último”, dijo en medios televisivos. Y marcó una prioridad que también puede leerse como un mensaje a los que se anotan para 2027: “Ninguna candidatura es más importante que el programa. Ninguna candidatura es más importante que ponerle un límite a Milei y construir un frente anti-Milei”.

El problema es que la unidad que todos invocan no dice quién la encabeza. Massa y Máximo Kirchner coinciden en un frente amplio contra Milei, pero ese consenso no resuelve el orden de las candidaturas, que es lo que Kicillof querría dirimir en las urnas si mantiene las PASO bonaerense.

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