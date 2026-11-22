El presidente Javier Milei recibirá este martes 24 de noviembre al mandatario de Polonia, Karol Nawrocki, en Casa Rosada, en una jornada que también incluirá una reunión de la Mesa Política del Gobierno y una conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier.

Según la agenda oficial, el encuentro con el presidente polaco está previsto para las 11, con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno.

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A las 13, los principales referentes de la estrategia política del oficialismo se reunirán en Casa Rosada en el marco de la Mesa Política. Dos horas después, a las 15, Ravier brindará una conferencia de prensa.

Diego Santilli presentará su informe de gestión ante el Senado

El miércoles 25 de noviembre, la agenda del Gobierno continuará en el Congreso. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, brindará su informe de gestión ante el Senado de la Nación a partir de las 15, durante una sesión informativa especial. Será su primera presentación ante la Cámara Alta desde que asumió el cargo el 30 de junio pasado.

El ministro coordinador deberá responder a 1.287 preguntas formuladas por los senadores, de acuerdo con el relevamiento de la Jefatura de Gabinete. La mayor parte de las consultas se concentra en cuestiones económicas, que representan el 46% del total, seguidas por temas vinculados a Capital Humano, con el 18%, y Salud, con el 11,5%.

Diego Santilli ingresa a la Casa Rosada | Crédito: Noticias Argentinas

Para la exposición, Santilli prepara un repaso por las distintas áreas de la administración nacional, con una defensa de las medidas adoptadas por el Gobierno y un balance atravesado por la situación que recibió al asumir. El orden será uno de los ejes centrales del discurso, según anticiparon desde su entorno.

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