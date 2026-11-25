La CGT volverá a dar señales en contra del Gobierno con dos gestos concretos. Este jueves estará en la sede de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) para protestar por la demora de los fondos estatales para las obras sociales. También prepara un cese de actividades, una especie de paro que incluirá asambleas, dado que buscan que las bases se sientan interpeladas y "tomen consciencia de que el rumbo económico no es el correcto". Todo en el marco de su plan de lucha contra la política del oficialismo.

La primera medida, la movilización hacia la sede principal de la SSS ubicada en Bartolomé Mitre 434, ciudad de Buenos Aires, se confirmó la semana pasada. Según pudo reconstruir PERFIL de parte de un dirigente de primera línea de la central obrera, será muy importante la columna de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y de Camioneros. Dos sectores golpeados por la tribu.

De hecho, indicaron que la situación de las prestadoras de salud que manejan los gremios está “en una situación crítica”. De la problemática dialogaron largo y tendido con el ministro de Salud, Mario Lugones, quien no brindó respuestas concretas, a juzgar por el movimiento obrero. Al funcionario lo conocen desde hace décadas y valoran el conocimiento que tiene del sistema. “Por lo menos nos escucha”, mencionó un cacique sindical.

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Pero saben que la única solución posible es que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, libere los fondos que el Estado retiene. En los pasillos del colectivo gremial circula que en realidad el jefe de Hacienda está usando las partidas de las obras sociales “para la bicicleta financiera”. “Es un caradura”, definen.

Por el momento, no hay señales de que ese escenario sea realidad, tal como circula en Balcarce 50. Sí dicen que habrá diálogo, tal como reflejó el vocero presidencial Adrián Ravier cuando este medio le preguntó por la reacción oficial acerca de la manifestación cegetista.

“El diálogo siempre está abierto. Nosotros defendemos el derecho a reclamo, el derecho de los gremios y los sindicalistas a plantear todo tipo de cuestionamientos”, indicó. También planteó “que se respeta el reclamo. Y por supuesto que la mesa de diálogo está siempre abierta para escuchar lo que los gremialistas quieran plantear”.

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En la calle Azopardo todavía no recibieron una comunicación para hablar de un sistema de salud que, argumentan, afecta especialmente a pacientes con enfermedades crónicas, personas con discapacidad y quienes requieren atención en salud mental. Con una advertencia: mencionaron que si no hay respuestas, a fin de año 15 millones de personas se podrían quedar sin atención médica.

Tras esta acción en la puerta de la SSS, el plan cegetista seguirá con un cese de actividades en cada lugar de trabajo. La idea es que las modalidades se adapten a las características de cada sector. Ante la pregunta de este medio, en la CGT dicen que la semana próxima habrá definición acerca del día.

“La medida de diciembre está ratificada y consistirá en un cese de actividades de cuatro horas, en una franja horaria que la CGT determinará oportunamente. Queremos dejar en claro la modalidad del cese de actividades: los trabajadores concurrirán a sus puestos de trabajo, estarán presentes en sus lugares de actividad y realizarán asambleas para debatir y visibilizar las problemáticas que atraviesa el mundo del trabajo”, dijo el triunviro Cristian Jerónimo.

Cristián Jerónimo | Crédito: Prensa CGT

Para aquellos sectores de la oposición que cuestionan el rol de la central bajo la gestión Milei, como la izquierda y el kirchnerismo, en la CGT dan datos: participó en más de 20 movilizaciones y cuatro paros nacionales, incluyendo protestas vinculadas con el financiamiento universitario y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

Puertas adentro, desde el entorno de un referente gremial reconocen que no hay margen para avanzar con otro paro. Es una herramienta que necesita un fuerte consenso social que hoy no está porque, dicen, la huelga complica a un empleado, que ve cómo su sueldo se descuenta. Y al mismo tiempo perjudica al empresario pyme que no puede trabajar, complicando aún más su situación.

Contundente movilización al Congreso contra “las políticas que asfixian a la industria textil argentina"

Con una contundente movilización a la Plaza del Congreso, la Asociación Obrera Textil (AOT), que conduce Hugo Benítez, hizo escuchar este miércoles su reclamo “frente a la grave crisis que atraviesa la industria nacional”. Cientos de trabajadores textiles se movilizaron hoy “para exigir respuestas a la dirigencia política en defensa de la producción y el empleo argentino, y acompañaron a los jubilados en su habitual marcha de los miércoles”.

La jornada de lucha puso de manifiesto la agonía que sufre el sector textil como consecuencia de la apertura indiscriminada de las importaciones y la caída del mercado interno, producto de las políticas llevadas adelante desde la asunción del presidente Javier Milei en diciembre de 2023.

Durante los primeros nueve meses del año, la cadena de valor alcanzó apenas el 41% de la Utilización de la Capacidad Instalada, según registró el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). “Este dato resulta aún más alarmante si se tiene en cuenta que el bajo nivel de actividad se registra sobre un escenario crítico, en el que el cierre de fábricas se convirtió en una constante: entre diciembre de 2023 y junio de este año, cerraron 1042 empresas vinculadas al sector textil, de indumentaria, cuero y calzado”, indicó el gremio.





ML