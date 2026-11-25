El informe de gestión que el jefe de Gabinete Diego Santilli presentó ante el Senado no registra ninguno de los "20.000 terroristas" deportados que denunció el presidente Javier Milei a fines de septiembre. Según la respuesta del Ministerio de Seguridad y la Cancillería, entre 2025 y lo que va de 2026 hubo 43.568 incidentes de ingreso al país, pero en ningún caso el motivo fue el terrorismo. Las expulsiones, además, fueron 1.739, apenas el 5,8% de las 30.000 que mencionó el mandatario.

En una entrevista televisiva, Milei había afirmado: "Los 10.000 terroristas que echamos el año pasado. ¿Sabés cuántos llevamos echados este año? Este año ya llevamos 20.000". Además, los definió como "gente que se infiltra de otros países para venir a tratar de dinamitar el modelo argentino". La respuesta oficial surgió de una consulta del bloque Justicialista, que pidió precisar en qué se basaban los dichos del Presidente.

Suspensión de las PASO, ley de ludopatía y el proyecto de falsas denuncias: el Senado confirmó la sesión de este jueves

Qué dice el informe

El Gobierno reportó 23.035 incidentes de ingreso durante 2025 y otros 20.533 en lo que va de 2026, unos 2.000 casos por mes. Es la cifra del informe que más se acerca a la que mencionó Milei, pero ninguno de los casos está vinculado con el terrorismo.

De ese total, 17.792 casos fueron por infracciones migratorias, como personas que se presentaron como falsos turistas, flagrancias o alertas. Otros 14.061 correspondieron a personas sin la documentación necesaria para ingresar, y 11.517 a impedimentos judiciales, como pedidos de captura o condenas. Además, hubo 103 residencias canceladas o rechazadas, 86 casos de documentos falsos, adulterados o robados, y nueve personas rechazadas por los protocolos de trata o tráfico de personas.

Las expulsiones fueron muchas menos que las que mencionó el Presidente: 920 en todo 2025 y 819 entre enero y octubre de 2026. En 1.454 de esos casos intervino la Dirección de Extranjeros Judicializados de Migraciones, y en otros 285, el Departamento de Asesoramiento Operativo Permanente.

Plan B: Bullrich le dicta a Milei las condiciones para ser reelecto y se ofrece como alternativa en medio de la crisis económica

De dónde son y por dónde intentaron entrar

La mayoría de los incidentes involucró a ciudadanos de países limítrofes: 9.557 paraguayos, 9.062 bolivianos y 8.223 brasileños. Les siguen Chile, Colombia, Perú y Venezuela, con menos de 2.000 casos cada uno.

Entre los expulsados, también encabezan la lista Paraguay (406), Bolivia (368) y Perú (283). En cambio, hay más estadounidenses expulsados (4) que ciudadanos de países que suelen estar en la mira de los funcionarios y militantes libertarios, como Rusia (3) y Cuba (1).

La frontera norte, la más transitada, concentra la mayor cantidad de casos. Los dos pasos con más incidentes están en Misiones: el Puente Internacional Tancredo Neves, con 9.319, y el paso Posadas-Encarnación, con 6.839. En tercer lugar aparece La Quiaca-Villazón, en Jujuy, con 6.210.

Ravier dijo que la economía está “muy bien” y negó la salida de Luis Caputo: “Especulación mediática”

De dónde salió la cifra

Los dichos del Presidente ya habían generado dudas en septiembre. Días antes de la entrevista, el 18 de septiembre, el Gobierno había informado que en 2026 más de 20.000 extranjeros habían sido "expulsados, rechazados o inadmitidos". Es decir, Milei sumó como "terroristas" a todas las personas a las que se les impidió entrar al país o que fueron expulsadas por razones administrativas o judiciales.

En ese momento, una fuente oficial explicó que "la gran mayoría eran inmigrantes que no contaban con documentación y fueron invitados a retirarse". Además, un mes antes, el jefe de la SIDE había negado que se hubiese registrado alguna amenaza concreta sobre la Argentina.

Ante las preguntas, el vocero presidencial, Adrián Ravier, rebajó el tono de la acusación. "Las 20 mil personas son posibles terroristas", sostuvo, y agregó que "pueden amenazar la seguridad nacional".

Qué le preguntó la oposición a Santilli

El bloque Justicialista le pidió a Santilli que precisara "en qué expedientes judiciales y resoluciones administrativas se fundaron las afirmaciones" del Presidente. También quiso saber qué definición y qué marco legal usó Migraciones para considerar "terroristas" a las personas expulsadas.

Además, preguntó si intervino la Justicia en esas expulsiones: "¿Hubo condenas firmes por delitos de terrorismo o se trató de expulsiones administrativas exprés?". Y solicitó el número real y comprobable de expulsiones por terrorismo en 2025 y 2026, junto con los protocolos aplicados.

Por último, el bloque pidió las estadísticas de todas las expulsiones realizadas entre enero de 2025 y octubre de 2026, separadas por nacionalidad, edad, género y país de destino. Esa pregunta, que no mencionaba el terrorismo, fue la única que el Gobierno respondió.





IC/ML