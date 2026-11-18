En medio de múltiples frentes judiciales, Roberto Baratta recibió la autorización de dos tribunales para salir del país y pasar Año Nuevo junto a su familia en Búzios, Brasil. Por mayoría, el Tribunal Oral Federal 3 lo autorizó a salir del país entre el 28 de diciembre y el 6 de enero por "motivos de recreación familiar".

El permiso se concedió mientras se desarrolla el juicio oral por la causa Cuadernos —en el que comparte banquillo con el exministro Julio De Vido— y a la espera de que se defina si queda firme su reciente procesamiento por presunto enriquecimiento ilícito, dictado el mes pasado.

El exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del extinto Ministerio de Planificación Federal acumula, además, una condena en la causa GNL por irregularidades en la importación de gas licuado y otro expediente ya elevado a juicio ante el Tribunal Oral Federal 3 por supuestos manejos irregulares dentro de esa misma cartera.





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