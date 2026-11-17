Mauricio Macri sorprendió este martes con una decisión política que representa un espaldarazo para Javier Milei. Después de semanas de silencio sobre la reforma electoral, el expresidente reunió por Zoom a gobernadores, diputados y senadores del PRO y definió que el partido acompañará la suspensión de las PASO para 2027. Detrás de esa resolución hubo una razón central: Macri considera que una derrota del Gobierno en esta discusión enviaría una mala señal sobre la estabilidad económica.

La reunión no fue de la mesa ejecutiva del PRO. El expresidente decidió personalmente acotar la convocatoria a legisladores nacionales y gobernadores. Una medida que generó suspicacias dentro del partido.

Entre los ausentes estuvieron María Eugenia Vidal, Soledad Martínez, intendenta de Vicente López, y Guillermo Montenegro, de General Pueyrredón. Ninguno participó del Zoom. En algunos sectores del PRO interpretaron que Macri buscó evitar una discusión más amplia con dirigentes que no estaban tan convencidos de acompañar la suspensión de las primarias.

Los gobernadores fueron determinantes. Ignacio Torres, de Chubut, fue uno de los primeros en hablar y planteó la necesidad de suspender las PASO. Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, fue todavía más enfático: sostuvo que el PRO no podía dejar de acompañar al Gobierno en esta iniciativa. Ambos señalaron que tienen proyectos para suspender las primarias en sus propias provincias.

Macri comandó una reunión del PRO con gobernadores y legisladores clave.

Jorge Macri mantuvo una posición distante. Recordó que la Ciudad tiene elecciones concurrentes y anticipó que acompañaría lo que resolviera la mayoría. La única oposición terminante llegó del jefe del bloque de senadores, Martín Goerling, aunque otros participantes tampoco estaban completamente convencidos.

Cristian Ritondo intervino para plantear otra cuestión central: las adhesiones o colectoras presidenciales, un mecanismo que permitiría que una misma fórmula presidencial acompañe a distintas listas legislativas, manteniendo cada partido su propia alianza.

La cocina del fin de semana

La decisión de Macri tuvo una cocina política durante el fin de semana. En conversaciones con sus asesores había evaluado esperar a que el Gobierno consiguiera primero los votos radicales. La responsabilidad de construir la mayoría debía recaer sobre Milei y no sobre el PRO. Sin embargo, finalmente decidió anticipar el respaldo.

La explicación que circuló dentro del partido fue política y económica: Macri entiende que impedirle al Gobierno suspender las PASO en este momento podría interpretarse como una señal de debilidad y afectar las expectativas sobre la estabilidad económica. Por eso, pese al distanciamiento que mantiene con Milei, optó por acompañar.

La reforma incluye otros puntos que el PRO considera parte de su agenda histórica: Ficha Limpia para delitos dolosos, con un registro y extensión a funcionarios del Poder Ejecutivo; afiliación digital a partidos políticos y la incorporación de un botón de lista completa en la Boleta Única de Papel.

La iniciativa deja afuera otras reformas de fondo: el endurecimiento de los requisitos para reconocer partidos políticos, la eliminación del financiamiento público de campañas, la ampliación de aportes privados, la supresión de topes de gastos y la unificación de elecciones nacionales y provinciales en una misma boleta.

El respaldo del PRO, con sus doce diputados y tres senadores, resulta clave para las negociaciones parlamentarias del Gobierno, especialmente con los radicales. El partido también prevé acompañar el Presupuesto 2027, aunque con modificaciones.

Después de escuchar a todos, Macri cerró el Zoom anunciando que la mayoría acompañaría la reforma. No significa una reconciliación con Milei, pero sí una decisión política de peso: en medio de las diferencias con la Casa Rosada, el expresidente eligió evitarle al Gobierno una derrota en una de sus principales apuestas legislativas.

ES/MC