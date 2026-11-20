El presidente de la Nación, Javier Milei, compartió a través de su cuenta de Instagram una versión satífrica del emblema del Partido Justicialista, que lo combina con los colores de la bandera del Reino Unido. La imagen reemplaza el celeste y blanco del símbolo partidario por la insignia británica y conserva el gorro frigio, la pica, los laureles y las manos entrelazadas.

La difusión ocurrió después de que la sesión de la Cámara de Diputados destinada a discutir la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que impulsa el Gobierno se cayera por falta de quórum. En este proyecto, que la oposición no acompaña, se propone endurecer las sanciones ante la explotación económica extranjera en las islas Malvinas y el mar circundante.

La publicación de la gráfica se registró originalmente en el perfil de Instagram @argentos.arg y en la página de Facebook Argentos, junto con el texto “Nuevo escudo peronista", y el símbolo de los dedos en V. Este perfi, que respalda la gestión de Milei, supera los 425 mil seguidores en Instagram y acumula más de 2.200 publicaciones bajo el lema “La realidad contada de otra manera”: reúne recortes de televisión, fragmentos de sesiones legislativas y placas gráficas sobre la agenda política nacional.

La oposición no dio quórum a la Ley de Soberanía y la llamó "Caballo de Troya"

A las 12.31 del miércoles 18, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dio por caída la sesión especial convocada a pedido del jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni. En el recinto había 126 legisladores sentados, tres menos de los 129 requeridos para habilitar el debate. La ausencia de los bloques de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y sectores de Provincias Unidas impidió que se desarrollara la sesión.

El temario incluía la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas; la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, y el acuerdo entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio, entre otros temas.

El texto propone derogar la Ley 26.659 y establecer sanciones penales y multas tasadas en barriles de petróleo contra quienes exploren o exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina. Además de las disposiciones sobre el Atlántico Sur, el articulado crea un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el presidente de la Nación y modifica las leyes de Defensa Nacional, Inteligencia y Financiamiento de los Partidos Políticos. También incorpora figuras penales sobre injerencia extranjera y otorga rango legal al registro de personas y entidades vinculadas al terrorismo.

Desde Unión por la Patria objetaron la inclusión de estos capítulos y sostuvieron que el bloque solo acompañaba el Título I referido a Malvinas. El diputado Agustín Rossi declaró: “Claramente lo que sucedió hoy es que el oficialismo no consiguió quórum, producto de que querían tratar una ley que claramente era un caballo de Troya”, en referencia a utilizar el tema Malvinas para introducir cambios profundos en el sistema de defensa, inteligencia y seguridad interior sin tratarlos por separado.

El Gobierno buscaba aprobar la norma en Diputados antes del 28 de noviembre, fecha prevista para una resolución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre el proyecto petrolero Sea Lion. Con el fracaso de la convocatoria del miércoles, el oficialismo evalúa incorporar el expediente en una próxima sesión antes del cierre del período ordinario, fijado para el 30 de noviembre.

Milei posteó un video de bienvenida a Tesla hecho con IA

Además, este viernes el presidente publicó en su cuenta de Instagram un video generado con inteligencia artificial para saludar el desembarco en la Argentina de la compañía de autos eléctricos Tesla, de Elon Musk. En la animación, el mandatario maneja un vehículo Tesla Roadster por la avenida 9 de Julio con Musk como acompañante, escala el Obelisco, despega en el aire y aterriza nuevamente sobre la traza porteña. La pieza concluye con la frase “Bienvenido Tesla a la Argentina”.

La difusión del material coincidió con el inicio de las operaciones comerciales de la compañía estadounidense en el país y la habilitación de pedidos para los modelos eléctricos Model 3 y Model Y. La firma realizará su presentación oficial este viernes a las 19 en el barrio porteño de La Boca con la participación del jefe de Estado. Los vehículos salieron a la venta con valores desde los 40.990 hasta los 53.990 dólares y cuentan con opciones de financiación en pesos.

No es el primer video hecho con inteligencia artificial que el Presidente difunde esta semana: el miércoles publicó otro donde se muestra como protagonista del videojuego GTA 6, lanzado esta semana, manejando armas y tirando bombas sobre infraestructuras públicas.

LT