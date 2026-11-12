Perfil volvió a Belgrano con el reparto gratuito de diarios en las escuelas

Un diario puede empezar a leerse en el aula y terminar sobre la mesa de una casa. Esa es una de las apuestas del operativo de distribución gratuita de Editorial Perfil, que este jueves volvió a recorrer Belgrano con ejemplares destinados a las comunidades educativas del barrio.

Reparto diario Perfil en Escuela Nº3 Esteban Echevarria | Crédito: Archivo

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En el año en que Perfil cumple 50 años, la propuesta busca abrir una puerta de entrada al periodismo para chicos y adolescentes. La idea es que los estudiantes tengan el diario a mano, puedan recorrer sus páginas, seguir los temas de actualidad, cruzar distintas miradas y encontrar en las noticias nuevos motivos para preguntar, debatir y entender lo que pasa.

Su iniciativa, impulsada por Jorge Fontevecchia, se desarrolla dentro de un programa de Media Literacy (alfabetización mediática), que busca la formación de lectores críticos. Con tanta información que circula a diario por las redes sociales y los celulares, también es importante que los chicos aprendan a identificar de dónde salen las noticias, quién las cuenta y cómo distinguir la información de las opiniones.

Fontevecchia planteó esa diferencia al referirse al lugar que ocupa cada formato en el consumo de información: "Las pantallas son buenas para producir interacción, pero no fijan la memoria ni permiten interrogar".

La Escuela Primaria N.º 5 DE 10 Juan Bautista Alberdi, de Belgrano | Crédito: Archivo

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La iniciativa de Editorial Perfil busca acercar el diario en papel a chicos y adolescentes | Crédito: Archivo

El regreso a Belgrano también recupera el recorrido que la editorial había realizado por distintas escuelas del barrios como Almagro, Balvanera, Recoleta y Caballito. La elección de los establecimientos también responde a una cuestión práctica: organizar los recorridos para que el equipo pueda llegar en los momentos de mayor movimiento, especialmente durante los ingresos y las salidas escolares.

Se sumaron a la iniciativa Banco Macro, Banco Credicoop, Camuzzi y Grupo Petersen, empresas que acompañan el regreso del diario en papel a las escuelas.

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MV