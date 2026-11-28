El Senado convirtió en ley el jueves, con 72 votos, el proyecto de prevención de la ludopatía que Diputados había aprobado en noviembre de 2024 por 139 votos a favor, 36 en contra y 59 abstenciones. La unanimidad esconde el recorrido: la norma pasó dos años frenada, resistida por casas de apuestas, clubes y loterías provinciales, y estuvo a cuatro días de caducar. Minutos después, el Senado aprobó con 71 votos un segundo proyecto de Patricia Bullrich, centrado en el juego ilegal, que ahora deberá pasar por Diputados.

La Iglesia fue el motor más visible. El lunes, la cúpula del Episcopado, que encabeza Marcelo Colombo, les pidió a los senadores que no dejaran "morir" el proyecto, y en la recta final la Pastoral Social se reunió con tres senadores de bloques distintos: la libertaria Patricia Bullrich, Eduardo "Wado" de Pedro (Unión por la Patria) y Carolina Losada (UCR). Ese mismo día, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (ACIERA) le envió una carta a la jefa de Convicción Federal, Carolina Moisés, firmada por su presidente, el pastor Christian Hooft.

La Iglesia celebró la aprobación de la Ley de Prevención de la Ludopatía: "Es un triunfo colectivo"

El jueves, el obispo Raúl Pizarro llevó al Senado firmas de apoyo, y Bullrich propuso llamar a la norma "Ley León XIV". El Gobierno, que había enviado en mayo un proyecto propio que habilitaba la publicidad con límites, terminó votando un texto que su bloque había congelado. La libertaria Nadia Márquez, que lo rechazó en 2024 como diputada, dijo que "tiene errores", pero lo acompañó.

La autoría es de la Coalición Cívica. En la votación, la diputada Mónica Frade, autora del proyecto, publicó una foto con su compañero de bancada Maximiliano Ferraro en la galería del Senado: "El día que le ganamos a los lobbys del gobierno, de la AFA, de Bingueros, de Fintech". Tras la sanción, Ferraro celebró "esta lucha de David contra Goliat" y agradeció a Elisa Carrió "por habernos enseñado el camino" y a los obispos y sacerdotes que dieron testimonio en el Congreso.

La Coalición Cívica impulsó hace dos años la ley de ludopatía que sancionó el Senado este jueves.

Los negocios recortados

Del otro lado estaba un negocio en expansión. Entre las operadoras más fuertes figuran Betsson y Betano, con Daniel Angelici como socio local; BetWarrior, con Miguel de Achával como CEO de Dagma, y BPlay, del grupo Boldt. Muchas se agrupan en la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos, que reúne plataformas online, casinos y bingos bajo el lema "Cuando el Juego es Responsable, Todos Ganamos" y le dedica una sección de su web a "El juego ilegal", el mismo eje que eligió el oficialismo.

No hay una medición oficial: las estimaciones privadas ubican la facturación del juego online legal en unos US$1.720 millones este año, y el titular de la Lotería bonaerense, Gonzalo Atanasof, calculó el circuito ilegal en 3.600 millones.

"Por supuesto que perjudica", admitió ante PERFIL un ejecutivo de una de las principales operadoras. Según su relato, cuando se cerró el acuerdo en el Senado "ya estábamos cocinados" y los senadores les decían que el texto tenía que salir porque "la Iglesia nos está apretando". Reconoce que "la publicidad fue agresiva para instalar un negocio que era nuevo", pero sostiene que "la regulación es exagerada" y que eso favorece al juego ilegal, que según sus cálculos concentra hasta el 80% del mercado. Las empresas cuestionaron la biometría, que consideran "mal aplicada", las restricciones a los medios de pago y la prohibición total de publicidad. Aun así, anticipa que las grandes operadoras "le van a encontrar la vuelta": Betano es sponsor del Mundial y de la Copa Libertadores.

Las camisetas de River y Boca están auspiciadas por marcas de casas de apuestas. La nueva ley de ludopatía las prohíbe. | Crédito: Agencia NA

El golpe más inmediato será sobre el negocio detrás del deporte. La ley prohíbe la publicidad y el patrocinio de apuestas en medios, redes, vía pública, camisetas y eventos, alcanza a influencers y deportistas, e impide ponerles marcas a estadios y torneos. Durante el Mundial, las casas de apuestas ocuparon el 17% de los minutos publicitarios en los canales que transmitieron los partidos, según Chequeado. También impide que accionistas o directivos de operadoras integren la conducción de clubes, una cláusula que toca de cerca a Angelici, expresidente de Boca. El Consejo Publicitario Argentino, que reúne a anunciantes, agencias y medios, respaldó las restricciones junto a Chicos.net y las fundaciones Padres y Convivir.

Para los apostadores, el cambio es el acceso: verificación facial contra el RENAPER en cada sesión, pagos solo con débito o billeteras con saldo y límites diarios, prohibición de tarjetas de crédito y de bonos de bienvenida, y un registro nacional de autoexclusión. La explotación ilegal pasa a tener penas de tres a ocho años.

El texto del Gobierno, que ahora pasó a Diputados, habilita al ENACOM a bloquear sitios ilegales en 24 horas, obliga a bancos, billeteras y proveedores de criptoactivos a cortar sus pagos y reportar a los "cajeros" del juego clandestino, y suma delitos como el arreglo de partidos.

Según Frade, era "la Ley que el lobby del 'juego legal' quería" y que bloquear dominios no alcanza porque las plataformas ilegales reaparecen en menos de 24 horas. "Trabajan para las legales, no para prevenir la ludopatía", cerró.

Lo que viene depende de la reglamentación, que el Ejecutivo debe dictar en 120 días, de la adhesión de las provincias –justo cuando en la provincia de Buenos Aires hay en la Legislatura un proyecto con media sanción de Diputados, pero frenado en el Senado– y de que Javier Milei incluya el proyecto complementario en las sesiones extraordinarias.