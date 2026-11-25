El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se presenta este miércoles a las 15 en el Senado para brindar su primer informe de gestión desde su desembarco en la Jefatura el pasado 30 de junio. El funcionario llega al recinto luego de remitir un documento de 2.202 páginas que unifica en 1.287 respuestas las 1.659 consultas enviadas por 12 bloques legislativos, de las cuales casi ocho de cada diez llevan la firma del interbloque Justicialista y el 46% giran en torno a la gestión económica de Luis Caputo.

En lo que constituye la primera rendición de cuentas del Ejecutivo ante el Parlamento desde la exposición de Manuel Adorni en Diputados a fines de abril, la exposición de Santilli representará una prueba ante el doble desafio legistlativo con el tratamiento del Presupuesto 2027 en Diputados y la reforma electoral en el Senado, antes del cierre de las sesiones ordinarias el 30 de noviembre.

En la previa del debate, las respuestas escritas del Gobierno anticiparon una postura cautelosa en los frentes más sensibles como la ley de discapacidad, se remitió a instancias judiciales por el financiamiento universitario y resguardó bajo secreto oficial los detalles sobre el traslado del oro del Banco Central, el incremento presupuestario de la SIDE y el operativo migratorio en Iguazú por el paso de Flávio Bolsonaro.

15:38 | Desregulación

Santilli recordó "el gran trabajo del ministro Sturzenegger" mencionando desregulaciones en ANMAT, eliminación de tramites en el INTI y la posibilidad de realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en talleres que no sean del Estado

15:30 | "El estado presente era una mentira"

El jefe de Gabinete destaca los logros del gobierno respecto a salud y educación, luego de felicitar al ministro "Toto" Caputo. También defendió la política universitaria actual con una comparación respecto al último año del gobierno anterior. "Debíamos dos meses de transferencias de gastos de funcionamiento" comentó. También mencionó obras de infraestructura en distintos hospitales, como el helipuerto del Hospital Garrahan, felicitando a la ministra Sandra Petovello.

15:21 | Empieza la exposición del jefe de Gabinete

Diego Santilli comenzó su exposición remarcando la victoria del gobierno respecto a "los piquetes", "la puerta giratoria" de las cárceles y el órden económico. "Hace casi tres años, la Argentina era un país en ruinas, un país en coma farmacológico", "Éramos el hazmerreír del mundo" sentenció.

15:19 | Entra Diego Santilli al recinto

Con el reclamo de la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, respecto a una muñeca que hacía alusión a la lucha por el desfinanciamiento del Hospital Garrahan. Victoria Villarruel, presidenta del Senado, hizo caso a la queja de Bullrich pero aclaró que "no es porque no apoyemos el reclamo".

15:13 | Empieza la sesión

José Mayans da inicio a la sesión izando la bandera nacional con el himno sonando en el recinto, mientras tanto la mayoría de los senadores se acomodan en sus lugares,

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