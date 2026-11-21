Máximo Kirchner asumió este sábado como titular del Congreso del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires, durante un encuentro partidario que se llevó adelante desde las 10 de la mañana en La Plata. La designación se concretó en el marco de un acuerdo político entre el sector que responde al gobernador Axel Kicillof y La Cámpora, luego de semanas de tensiones por la conducción y el futuro del peronismo bonaerense.

En el acto de hoy se estableció que los congresales nacionales del PJ bonaerense a nivel nacional serán Kicillof, Máximo Kirchner, Teresa García y Verónica Magario

La decisión había quedado definida a principios de noviembre, cuando Kicillof y Kirchner lograron una tregua para evitar una escalada de la interna partidaria. El entendimiento estableció que el mandatario provincial continuaría al frente del PJ bonaerense, mientras que el diputado nacional y referente de La Cámpora ocuparía la presidencia del Congreso partidario.

El acuerdo se terminó de encaminar después de una reunión reservada entre ambos dirigentes en La Plata. Del encuentro también participaron la vicegobernadora Verónica Magario, el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares; el jefe comunal de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y el diputado provincial Facundo Tignanelli.

Posteriormente, el Consejo del PJ bonaerense formalizó la decisión y estableció que el Congreso se realizaría el 21 de noviembre bajo una modalidad híbrida, con participación presencial y virtual de los representantes de los distintos distritos.

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Una tregua en medio de la interna peronista

La designación de Máximo Kirchner se produjo en un contexto de fuertes diferencias entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político de Kicillof, y el sector del kirchnerismo identificado con Cristina Fernández de Kirchner.

Uno de los principales puntos de conflicto había sido la distribución de los espacios de poder dentro del partido y la discusión sobre cómo se definirán las candidaturas para las próximas elecciones.

Las diferencias también quedaron expuestas alrededor del mecanismo para seleccionar postulantes. Mientras distintos sectores plantearon la necesidad de mantener las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como herramienta para resolver las disputas internas, también hubo cuestionamientos a la posibilidad de que las candidaturas se definan mediante acuerdos entre las cúpulas partidarias.

La reunión del Consejo partidario de principios de noviembre permitió alcanzar un entendimiento institucional. Además de confirmar a Máximo Kirchner al frente del Congreso, se acordó que Leonardo Nardini continuara como titular de la Junta Electoral del PJ bonaerense.

CS/HB