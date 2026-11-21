Máximo Kirchner volvió a agitar el tema de Cristina Fernández y su "secuestro" con vistas a las elecciones de 2027y planteó la necesidad de que el peronismo recupere una representación política que, según sostuvo, enfrente a los sectores de poder. Durante una entrevista en el programa de streaming Calculo que sí, el diputado nacional aseguró que la expresidenta "debería poder competir electoralmente" y cuestionó las restricciones judiciales que pesan sobre ella. Al margen de que el tema de CFK tiene prohibiciones judiciales, Maxímo Kirchner insistió en que a su madre "el poder real la tiene secuestrada".

Esas declaraciones desde el peronismo son las que el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo recalcan cuando repiten que el aumento del riesgo país "se debe al riesgo kuka". Es decir al temor de los mercados de que el kirchnerismo, en alguna de sus versiones, vuelva al poder el año próximo.

“Ojalá que la gente pueda volver a tener en la Casa Rosada a alguien que lo elija. Que elija a la gente”, expresó. En ese sentido, recordó una de las definiciones de Cristina Kirchner durante un acto en Plaza de Mayo: “Yo soy del pueblo y de ahí no me muevo”. Para el dirigente, el respaldo que todavía recibe la exmandataria está relacionado con su identificación con los intereses nacionales.

“Tenemos que tener de vuelta a alguien que tenga el coraje, la decisión y que enfrente al poder real”, afirmó. Además, consideró que el afecto que millones de argentinos mantienen hacia Cristina Kirchner responde a que representa sus intereses, pese a que, según manifestó, "la tienen secuestrada”.

Máximo Kirchner: “Vamos a armar el quilombo que sea necesario con el RIGI”

El diputado planteó que los candidatos del peronismo deberían definirse mediante la participación de los afiliados del Partido Justicialista o de quienes quieran intervenir en una elección interna “Nosotros sostenemos que los candidatos del peronismo los debe elegir el afiliado justicialista o quien quiera participar de una elección interna”, señaló.

Sin embargo, cuestionó que, en el escenario actual, la definición de los liderazgos políticos esté condicionada por las decisiones judiciales. “Hoy el candidato del peronismo, del movimiento nacional y popular democrático en la Argentina lo elige el Poder Judicial”, sostuvo.

Aseguró que Cristina Kirchner tendría una ventaja electoral frente a cualquier otro postulante si pudiera participar de una elección. “Si Cristina estuviera en libertad no hay quién le gane”, afirmó.

Las críticas a Mauricio Macri

Kirchner también apuntó contra el expresidente Mauricio Macri, a quien cuestionó por el poder político e institucional que, según su interpretación, conserva pese a no contar con una representación electoral equivalente.

Como parte de su crítica, mencionó la situación del exmandatario en Boca Juniors, donde no pudo presentarse a votar en las últimas elecciones del club y terminó alejándose de la institución “Mientras tanto Macri, que podría ser candidato a lo que quiera, no puede presentarse ni en Boca Juniors. No pudo ni ir a votar a Boca, se fue. Sin embargo, maneja cuotas de poder que no tienen nada que ver con la representación electoral que tiene”, manifestó.

Luego, lanzó una de sus acusaciones más fuertes al referirse al funcionamiento del sistema judicial argentino: “Es el dueño del Poder Judicial argentino”. También cuestionó el alcance de su influencia y agregó: “Yo no sé qué tiene de los jueces, qué videos, qué audios, pero es muy llamativo el poder que maneja”.

Interna del PJ: Kicillof planea mantener las PASO bonaerenses

La eliminación de las PASO y la interna del peronismo

El diputado se refirió al debate político sobre la posible eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y cuestionó las prioridades del Gobierno nacional en medio de la situación económica y social “Tenemos un gobierno absolutamente distraído en el Congreso de la Nación viendo si puede sacar alguna ventaja y la gente con 10 millones de problemas”, sostuvo.

Kirchner consideró que las PASO representaban una herramienta importante para ordenar las disputas internas de los espacios políticos, aunque aclaró que su utilización no siempre resulta indispensable “Para nosotros las PASO eran un instrumento más que necesario. Después las podés utilizar o no, podés encontrar síntesis”, explicó.

Como ejemplo, mencionó distintos antecedentes electorales del peronismo y recordó que el mecanismo se utilizó en algunos procesos y se evitó en otros. “En 2024 se usó, en 2019 no se usó, en 2015 en la provincia de Buenos Aires se usó, en 2011 no se usó”, enumeró.

CS/HB