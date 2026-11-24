El cardenal argentino Víctor Manuel “Tucho” Fernández reveló los motivos por los que el papa Francisco nunca regresó a la Argentina durante sus 12 años de pontificado y apuntó contra sectores de la extrema derecha nacionalista y neoliberal. Según explicó, Jorge Bergoglio había recibido información de inteligencia sobre posibles acciones en su contra en caso de concretar una visita al país.

Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera, en el marco de la publicación de El diario íntimo del papa Francisco, una obra que reúne anotaciones personales del pontífice y que fue recopilada por el propio Fernández, uno de sus colaboradores más cercanos.

Al ser consultado sobre por qué Francisco nunca volvió a su país natal desde que fue elegido como máxima autoridad de la Iglesia Católica en 2013, el cardenal cordobés sostuvo que existían advertencias sobre posibles operaciones en su contra.

“Tenía información de inteligencia, de servicios. Sabían que si hubiera ido habrían organizado algo en su contra”, afirmó Fernández.

Aclaró que la decisión no estaba relacionada con una cuestión personal ni con la posibilidad de recibir críticas. Según explicó, Francisco podía tolerar los cuestionamientos y los ataques, pero su principal preocupación era que su presencia en la Argentina derivara en un episodio que perjudicara a la sociedad.

“No era un problema para su ego: Francisco soportaba cualquier ataque, siempre decía ‘lo merezco’. Su temor era un escándalo, que no le hiciera bien al pueblo argentino”, señaló.

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Durante la entrevista, Fernández también identificó a los sectores que, según su interpretación, podían estar detrás de las maniobras que habrían condicionado una eventual visita del pontífice.

Ante la pregunta sobre quiénes habrían organizado acciones en su contra, el cardenal apuntó directamente contra la extrema derecha y marcó una coincidencia entre dos corrientes políticas que, aunque tienen diferencias, podían confluir frente a Bergoglio: “La extrema derecha. La extrema derecha nacionalista y la neoliberal no están de acuerdo; pero a veces se unen contra un enemigo común. Bergoglio era el enemigo común. La doctrina social de la Iglesia es para ellos insoportable”, expresó.

De esta manera, el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe vinculó la ausencia de Francisco en la Argentina con las tensiones políticas e ideológicas que, a su entender, generaba su posición dentro de la Iglesia.

La referencia a la doctrina social de la Iglesia ocupa un lugar central en sus declaraciones. Se trata del conjunto de principios que orientan la posición católica sobre cuestiones sociales, económicas y políticas, entre ellos la justicia social, la dignidad humana, la solidaridad y la preocupación por los sectores más vulnerables.

Fernández consideró que esas ideas representaban un punto de conflicto con determinados sectores de la derecha nacionalista y neoliberal.

Por otra parte, en una entrevista con LA NACION, el cardenal aclaró que Francisco nunca dejó anotado en su agenda personal el motivo por el que no regresó a la Argentina. También descartó que la decisión estuviera vinculada con las dificultades que tenía Bergoglio para rechazar los pedidos de los argentinos que viajaban al Vaticano para visitarlo.

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El diario íntimo de Francisco y sus apuntes personales

Las declaraciones de Fernández se conocieron en simultáneo con la publicación de El diario íntimo del papa Francisco, una obra que recupera escritos personales de Jorge Bergoglio entre 1992 y 2024.

El diario personal del Papa Francisco reúne reflexiones de Jorge Mario Bergoglio

El libro fue elaborado a partir de una agenda de 1992 que el entonces obispo auxiliar de Buenos Aires comenzó a utilizar como diario personal. El material contiene 86 páginas de anotaciones anteriores a su elección como Papa y otras 55 correspondientes a su etapa al frente de la Iglesia Católica.

La publicación también expone aspectos de su vida espiritual, sus crisis personales, sus temores y sus reflexiones sobre el ejercicio del poder. Entre los episodios que más repercusión generaron se encuentran los relatos en los que Bergoglio aseguró haber percibido la presencia del demonio en tres oportunidades.

El cardenal Fernández, quien estuvo a cargo de seleccionar y ordenar los escritos, explicó que el objetivo fue mostrar una dimensión más íntima del pontífice, con sus dificultades y contradicciones, además de su profunda formación religiosa.

La obra se publica internacionalmente este martes y llegará a la Argentina en diciembre a través de Penguin Random House, bajo el sello Debate.

CS / JMV