En medio de la discusión por la iniciativa que suspendió las PASO, el senador José Mayans lanzó una serie de críticas contra el oficialismo. Según planteó, la propuesta responde "a la crisis que tenemos en este momento" ya que Javier Milei "se da cuenta de que no tiene el liderazgo que pensaba que iba a tener".

José Mayans | Crédito: Pablo Cuarterolo

El legislador del espacio justicialista también apuntó directamente contra Patricia Bullrich . "¿Patricia mide bien? Afuera. Nada que venga acá Patricia a hacerse de la extrema derecha, porque nosotros inventamos esto, dice Milei", disparó, ante las risas de la senadora aludida. Y siguió: "Ahora viene Patricia y dicen que mide el doble que el presidente... Cuando dicen eso, estrago". Además, afirmó que "Patricia se las va a ingeniar, porque tiene su ingenio propio", frase que quedó trunca en el texto original.

Irónica risa de Bullrich mientras Mayans afirmaba que Milei quiere eliminar las PASO porque "Patricia mide el doble"

Bullrich le respondió con humor. Opinó que, si Mayans no continúa en el Senado, "aunque ya hace muchos años que está", tiene "asegurado acá en la calle Corrientes un Stand Up". "Seguro que vas a ir a la calle Corrientes a hacer un stand up y vas a tener un éxito genial, así que trabajo asegurado. No creo que ganes como el DP de YPF pero te va a ir bien. Va a ganar como Francella, va a ganar bien", agregó, divertido.

Más tarde, la legisladora libertaria se refirió a otro punto del proyecto que se debate en el Congreso: la eliminación de la veda electoral. En ese sentido, demostró que la iniciativa "lo que hace es modernizar un sistema que tiene que ver con la realidad de los medios que hoy se utilizan y la realidad de las conductas de los propios dirigentes".

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"¿Cuándo se respetó la veda en los sistemas de redes sociales? Nunca. Además, castiga al que trabaja, porque el trabajo un domingo tiene que cerrar el bar, tiene que cerrar el club...", planteó. Y retomó su chicana anterior hacia el senador justicialista: "Por ejemplo Mayans no podría hacer el stand up el domingo, porque estaría cerrado el teatro hasta las 7 de la tarde".