Dario Amodei, CEO de Anthropic, rechazó el miércoles 25 de noviembre que las personas deban ceder su capacidad de decisión a la inteligencia artificial. En una publicación en X, el ejecutivo calificó de "absurda" la idea de que él defiende esa postura y sostuvo que la autoridad sobre las decisiones colectivas debe seguir en manos humanas, incluso a medida que los sistemas se vuelven capaces de asumir tareas más complejas.

La respuesta llegó después de que Axios publicara un informe sobre las diferencias entre los principales ejecutivos del sector. El medio señaló, en base a múltiples fuentes, que dentro de Anthropic estaba extendida la idea de que sistemas de IA mucho más avanzados podrían llegar a asumir parte del poder de decisión de las personas. Amodei cuestionó que esa posición pudiera atribuirse a sus ensayos o entrevistas.

El ejecutivo sostuvo que la eficiencia y la seguridad no justifican renunciar a la legitimidad ni a la autodeterminación. También comparó la idea de entregar el gobierno a sistemas de IA con una forma de autocracia y reiteró que, a su juicio, la tecnología debería fortalecer las instituciones democráticas.

En desarrollo...



