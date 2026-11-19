Los 7 fundadores de Anthropic, que la crearon tras abandonar su antigua empresa, OpenAI, para desarrollar inteligencia artificial bajo sus propios criterios de seguridad, debutaron este jueves en el mercado Nasdaq de Estados Unidos mediante una oferta pública inicial fijada en 83 dólares por acción.

Con esta salida al mercado bursátil bajo el símbolo ANT, la compañía creadora de la plataforma Claude se consolidó como un gigante tecnológico valuado en 1,5 billones de dólares en apenas cinco años. Como resultado de la operación, cada uno de sus fundadores convirtió su participación en una fortuna que parte desde los 19.300 millones de dólares.

En su estreno en Wall Street, la firma pulverizó récords al recaudar 81.000 millones de dólares en ingresos totales, superando incluso el histórico debut de SpaceX, la compañía de Elon Musk. Durante las primeras horas de la jornada, sus acciones se dispararon desde los 83 dólares iniciales hasta alcanzar un pico de 115 dólares, antes de estabilizarse en torno a los 95 dólares hacia el mediodía estadounidense.

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Dario Amodei, el CEO que priorizó la seguridad

Con 43 años y una participación valuada en 19.700 millones de dólares, Dario Amodei es el director ejecutivo de Anthropic y el motor que impulsa la ambición de la empresa. Creció en San Francisco, donde destacó tanto en las pistas de atletismo como por su temprana obsesión por la longevidad humana y la posibilidad de que las máquinas adquieran conciencia.

Dario Amodei | Crédito: AFP

Estudió física en Princeton y Stanford, pero tras la muerte de su padre por hepatitis C cambió su rumbo hacia la biología y las ciencias biomédicas. Antes de llegar a OpenAI, tuvo pasos por el gigante tecnológico chino Baidu y por Google. En 2020 decidió irse de la compañía creadora de ChatGPT al notar que se priorizaban las ganancias económicas por encima de la seguridad tecnológica.

Daniela Amodei, la presidenta que gestiona el negocio

Daniela Amodei, de 39 años, posee acciones por 19.800 millones de dólares y ocupa la presidencia de Anthropic. Desde ese rol dirige al equipo ejecutivo y lidera las áreas de investigación, ingeniería, producto, gobernanza y desarrollo comercial de la firma.

Daniela Amodei | Crédito: AFP

Mantiene un vínculo muy estrecho con su hermano Dario, con quien compartió departamento en San Francisco y a quien siguió tanto en su ingreso a OpenAI como en su posterior salida. Se graduó en Literatura Inglesa en la Universidad de California en Santa Cruz, trabajó para el representante demócrata Matt Cartwright y fue jefa de operaciones de riesgo en la plataforma financiera Stripe.

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Tom Brown, el responsable de la capacidad informática

A sus 39 años, Tom Brown cuenta con una participación estimada en 20.000 millones de dólares y se desempeña como director de cómputo de Anthropic, encargándose de asegurar y administrar los recursos informáticos de la compañía.

Tom Brown | Crédito: anthropic.com

Previo a sumarse al proyecto de los hermanos Amodei, lideró la ingeniería de GPT 3 en OpenAI y trabajó en el proyecto DeepMind de Google. Además, cofundó la aplicación "Grouper" y manifestó su apoyo a la postura del presidente estadounidense Donald Trump sobre los centros de datos, a los que definió como una enorme fuente de prosperidad.

Jack Clark, el ex periodista que lidera el bienestar público

De origen británico y 37 años, Jack Clark es el único fundador que no nació en Norteamérica y posee acciones por 19.800 millones de dólares. Actualmente dirige el área de beneficio público de la empresa y está al frente del Instituto Anthropic, un centro de estudios especializado en inteligencia artificial.

Jack Clark | Crédito: anthropic.com

Estudió Literatura Inglesa y Escritura Creativa en la Universidad de East Anglia y ejerció como periodista tecnológico en medios como ZDNet UK, The Register y Bloomberg. Luego desembarcó en el área de comunicaciones de OpenAI, donde escaló hasta convertirse en su director de políticas antes de sumarse a la nueva firma.

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Jared Kaplan, el científico detrás de las leyes de escala

Jared Kaplan tiene 42 años, una fortuna accionaria de 19.800 millones de dólares y ocupa el cargo de director científico en Anthropic, liderando su investigación técnica. Paralelamente, se desempeña como profesor asociado en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore.

Jared Kaplan | Crédito: hertzfoundation.org

Doctorado en física por la Universidad de Harvard, Kaplan desarrolló un trabajo fundamental sobre las denominadas leyes de escala. Estos patrones matemáticos demuestran que los modelos de inteligencia artificial más grandes y entrenados con mayor volumen de datos son más consistentes, brindando un marco clave para predecir su comportamiento.

Chris Olah, el investigador que cruza moralidad y tecnología

Con 34 años y acciones valuadas en 19.900 millones de dólares, el canadiense Chris Olah lidera la investigación sobre interpretabilidad, enfocándose en comprender cómo funcionan los modelos de inteligencia artificial entre sí. Según publicó The New York Times, durante el último año mantuvo reuniones con líderes de diversas religiones para explorar el vínculo entre la moral y esta tecnología.

Chris Olah | Crédito: anthropic.com

Olah abandonó prematuramente la Universidad de Toronto, pero obtuvo una beca Thiel de 100.000 dólares destinada a impulsar investigadores talentosos sin título universitario. Antes de cofundar Anthropic, trabajó como científico investigador en Google Brain y lideró estudios de interoperabilidad en OpenAI.

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Sam McCandlish, el arquitecto de las políticas de mitigación de riesgos

Sam McCandlish, de 36 años, mantiene un perfil público más bajo que el resto de sus socios, aunque retendrá cerca del 1,6 % de la empresa, equivalente a 19.900 millones de dólares. Como arquitecto jefe de Anthropic, diseña e implementa las políticas destinadas a reducir los riesgos asociados al desarrollo de la inteligencia artificial.

Sam McCandlish | Crédito: anthropic.com

Obtuvo su título en matemáticas y física en la Universidad Brandeis y completó un doctorado en física en Stanford. Al igual que sus seis compañeros, su experiencia previa incluye un paso clave por el área de seguridad de OpenAI.

JSM / ds