La policía francesa está investigando las acusaciones de que el actor y delincuente sexual convicto Gérard Depardieu y el autor Michel Houellebecq violaron y agredieron en grupo a una mujer frente a una cámara durante un rodaje en 2018, dijeron el viernes dos fuentes que siguieron el caso.

Depardieu, que ha actuado en más de 200 películas y series de televisión, es la figura de mayor perfil implicada en la respuesta de Francia al movimiento #MeToo. La acusación es la última de una avalancha contra el icono de la pantalla de 77 años, que el lunes retiró su recurso contra una condena suspendida de 18 meses por agredir sexualmente a dos mujeres durante el rodaje de otra película en 2021.

Depardieu sabrá la próxima semana si será juzgado por violar a otra actriz, Charlotte Arnould, en 2018. Un juez ha ordenado un juicio, pero Depardieu ha rechazado las acusaciones y ha apelado.

En el nuevo caso, el presunto abuso ocurrió en diciembre de 2018, durante el rodaje de "Thalasso", una película protagonizada por ambos hombres como versiones de sí mismos. Su director, Guillaume Nicloux, ha sido acusado de complicidad en el abuso sexual, según una de las fuentes.

Gérard Depardieu | Crédito: AFP

La mujer, actriz y bailarina que tenía 32 años en ese momento, dijo al medio de investigación francés Mediapart que fue contratada para un papel desnuda pero que nunca recibió indicaciones claras para la escena, que no debía incluir sexo.

Dijo que, durante el rodaje, Houellebecq la arrastró a una habitación de hotel y a una cama donde la besó a la fuerza, luego Depardieu la penetró digitalmente mientras el autor la inmovilizaba.

Houellebecq también le impuso un acto sexual oral sin su consentimiento mientras las cámaras estaban grabando, dijo a la publicación, dejándola sufriendo "una humillación profunda" y una "vergüenza indescriptible".

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El hombre de 70 años, que está entre los autores más traducidos de Francia, también está bajo investigación por presunta incitación a la discriminación en Francia debido a comentarios que hizo en 2022 sobre musulmanes.

La semana pasada, Mediapart y otro medio, Le Media, informaron que otra mujer había acusado a Depardieu de manosearse las partes íntimas cuando apareció como extra de pie junto a él durante el rodaje de la película de 2013 "Turf".

Michel Houellebecq | Crédito: AFP

La directora de casting le dijo a Mediapart que tenía que agacharse entre ellos para asegurarse de que él no pudiera tocar más a la mujer en las tomas finales.

En abril, Depardieu retiró la acción legal contra la cadena pública France Televisions por la edición de un reportaje de investigación emitido a finales de 2023 en el que hacía repetidamente comentarios degradantes y sexuales sobre mujeres durante un viaje a Corea del Norte.

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En una de las escenas más notorias del cine, Marlon Brando simuló la violación anal de Maria Schneider en la película de 1972 "El último tango en París" sin que el director Bernardo Bertolucci le informara del plan.

"Excepto que esta vez, no es una violación simulada lo que la actriz está denunciando", señaló Mediapart.

(afp / ds)