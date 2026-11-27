La temporada teatral de Mar del Plata 2026-2027 empezó a tomar forma con la presentación de los elencos de Magnolias de Acero y Átame. Ambas producciones de Aldo Funes participaron de la actividad “Mar del Plata Levanta el Telón”, realizada este viernes 27 de noviembre en el Hipódromo de Palermo.

Bajo el lema “Mar del Plata, todo lo que sí”, el encuentro reunió a parte de los artistas que integrarán la cartelera de verano. Las dos propuestas tendrán funciones de martes a domingo, a las 21.30, en distintas salas de la ciudad.

Mar del Plata levanta el Telon

Magnolias de Acero: quiénes integran el elenco y dónde verla

Magnolias de Acero se presentará en el Nuevo Teatro Enrique Carreras, con un elenco integrado por Esther Goris, Patricia Viggiano, Graciela Stefani, Minerva Casero, Kitty Locane y Agustina Benavides.

La obra cuenta con dirección de Marcelo Cosentino y transcurre en una peluquería, donde seis mujeres comparten distintos momentos de sus vidas. Entre risas, confidencias y discusiones, la historia también aborda las pérdidas y los vínculos que las unen.

Magnolias de Acero: quiénes integran el elenco y dónde verla

Las funciones serán de martes a domingo a las 21.30. La sala está ubicada en Entre Ríos 1824 y las entradas se podrán conseguir a través de Plateanet y en la boletería del teatro.

Átame: Gladys Florimonte regresa a la temporada marplatense

La segunda propuesta es Átame, una comedia de Raffy Shart dirigida por Natacha Córdoba. La obra marcará el regreso de Gladys Florimonte a la temporada teatral de Mar del Plata.

Elenco de Átame

El elenco se completa con Alejandro “Huevo” Müller, Cristian Sancho, Matías Santoianni, Celeste Muriega, Hernán Figueroa y Tamara Bella.

Átame tendrá funciones de martes a domingo a las 21.30 en el Teatro Santa Fe, ubicado en Santa Fe 1854.