Por Lic. Ernesto Jorge Tenenbaum

Quiero rescatar algunas cosas sobre la reciente visita del papa León XIV a nuestro país, a nuestro continente. Sin afán de originalidad, ya que mucho y muy bueno se ha dicho y escrito sobre este tema.

En primer lugar, el efecto que hizo sobre un Pueblo que estaba con los brazos caídos, sin fe en causas colectivas, buscando imposibles atajos individuales para sus vidas cada día mas tristes. Desde la llegada del Papa, reapareció la esperanza, la fe expresada en forma comunitaria, el volver a creer que es posible una Patria para todos. Sin distinción de credos. Y más aún, la fuerza edificante de la religión convocó a creyentes, agnósticos y ateos.

En segundo lugar, los mensajes fueron de una claridad absoluta. Solo le bastó afirmarse en la Doctrina Social de la Iglesia y en las actualizaciones que él mismo impulsa para seguir el rumbo de los tiempos y las nuevas cuestiones que aparecen. Los patéticos intentos de ideólogos libertarios para intentar explicar que sus ideas coinciden con lo que dijo el Papa solo refuerzan tajantemente las evidentes diferencias. Todos sabemos que León XIV es hoy la voz mundial mas potente en defensa de la justicia social, del Humanismo, de todo lo que se contrapone con esta ola de “ultraderecha” que hasta hace poco tiempo parecía imbatible en las mas diversas latitudes, y que hoy se cae como castillo de naipes.

En tercer lugar, es muy importante entender que tiene que hacer cada uno de nosotros para honrar a quien admiramos estos días, también viendo en él a quien nos decía lo que nuestro Francisco no pudo hacer en persona a causa de nuestras mezquindades, las de los argentinos. Porque lo que se trata no es de reunirse a recordar lo que dijo León, cuan cerca estuvo cada uno, donde vi todos los actos, sino en actuar en consecuencia. Rescato la noción de acción de Hannah Arendt, quien afirmaba que ésta es la única actividad que se da directamente entre los hombres sin la mediación de cosas o materia. Es el terreno de la política. El rasgo principal de la acción es la pluralidad: partimos de que los seres humanos son iguales (todos compartimos la condición humana), pero a la vez únicos y diferentes; nadie es igual a otro. La acción solo es posible porque vivimos entre iguales y distintos.

Para orientarnos en esta “acción” que proponemos, recordemos que en Quadragesimo Anno (1931), Pío XI presentó dos nociones destinadas a sostenerse mutuamente: la justicia social, ligada al bien común, y la subsidiariedad, según la cual aquello que pueden hacer personas, familias o asociaciones no debe ser absorbido por instancias superiores. La primera sin la segunda degenera en estatismo; la segunda sin la primera se vuelve corporativismo. (…) un ejercicio preclaro de la subsidiariedad: crear condiciones para que las familias prosperaran, para que surgieran instituciones intermedias vivas, y para que cada persona pudiera aportar su esfuerzo sin perder libertad ni dignidad. (…) El desarrollo del Estado de bienestar y el avance del individualismo terminaron separando la justicia social de la subsidiariedad. La primera quedó asociada casi exclusivamente a la acción estatal. Así fue surgiendo un Estado providencial que, al concentrar tareas que antes cumplían familias, asociaciones e instituciones locales, debilitó la responsabilidad social compartida.

Y finalicemos esta nota recordando que Thomas Mann advirtió en 1940 que cuando el fascismo regrese, lo hará en nombre de la libertad. Por eso quiero citar al gran escritor español Manuel Vicent: “A esta altura de la vida ignoro qué significa ser de derecha o de izquierda. Pienso que, más allá de la ideología, ahora la lucha se reduce a ser simplemente un demócrata y una persona decente”.