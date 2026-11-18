El papa León XIV recordó su reciente visita a la Argentina durante la Audiencia General de este miércoles en la Plaza de San Pedro, en Roma, donde repasó los principales momentos de su gira por Sudamérica. En ese marco, destacó el recibimiento de los fieles argentinos y expresó el vínculo especial que mantiene con el país: “La Argentina es la patria del Papa Francisco y yo deseaba visitarla para encontrar a ese pueblo que tanto amo”.

Durante su mensaje, el pontífice valoró la participación de los argentinos y el clima de afecto que acompañó su paso por el país. Además, aprovechó la ocasión para reivindicar el modelo de Iglesia impulsado por su antecesor, Francisco, al que definió como una institución “acogedora, abierta a todos y donde cada uno pueda sentirse en casa”, pero también “completamente misionera”.

El papa León XIV en la audiencia general en la Plaza de San Pedro en el Vaticano | Crédito: AFP

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“En Argentina experimenté la participación entusiasta y coral del pueblo santo de Dios. En este clima de gran afecto por el Papa, que no podré olvidar, exhorté a cultivar la comunicación en la riqueza de las diversidades y animé el compromiso por la construcción de una sociedad justa y solidaria, según los principios de la Doctrina social de la Iglesia”, sostuvo León XIV.

El Papa también se refirió a su paso por Uruguay, donde aseguró que buscó “anunciar al Señor” y transmitir “la importancia de la fe”. En ese sentido, manifestó su satisfacción por haber recibido “una acogida calurosa y partícipe”.

Uno de los momentos más emotivos de su repaso estuvo dedicado a Perú, país con el que mantiene un vínculo personal luego de haber vivido allí durante veinte años, primero como misionero y luego como obispo. En particular, recordó su experiencia en Chiclayo, ciudad de la que fue obispo tras su designación por parte de Francisco.

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El papa León XIV en la audiencia general en la Plaza de San Pedro en el Vaticano | Crédito: AFP

“En Chiclayo me sentí especialmente en casa”, afirmó. Sobre esa etapa, agregó: “Allí volví a encontrar la fe, sencilla y genuina, animada por la piedad popular, sentí el abrazo de las poblaciones campesinas de la Cordillera, pude volver a ver a personas que han dejado una huella profunda en mi vida. Mi corazón estaba lleno de gratitud por poder estar en medio de esas comunidades y confirmarles en la fe y en la esperanza”.

La audiencia estuvo acompañada por una multitud de fieles que recibió al pontífice en su regreso a Roma. Como es habitual, León XIV recorrió la Plaza de San Pedro a bordo del papamóvil, saludó a los presentes y recibió a varios niños en sus brazos, entre ellos algunos que llevaban disfraces alusivos a su figura.

Durante la misma audiencia, el Papa también hizo referencia a la Jornada Nacional de Oración por las víctimas y sobrevivientes de abusos, organizada por la Conferencia Episcopal Italiana. En ese contexto, reclamó escuchar a quienes sufrieron estas situaciones y avanzar en políticas de prevención y reparación.

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"Escuchar a los heridos, garantizar la prevención y abrir el camino de la verdad", fue el mensaje que transmitió el pontífice, quien consideró que la lucha contra los abusos debe formar parte del compromiso de la Iglesia.

El papa León XIV en la audiencia general en la Plaza de San Pedro en el Vaticano | Crédito: AFP

Además, señaló que es necesario "partir de la escucha de quienes hayan sido heridos, llamando al mal por su nombre y emprendiendo caminos de verdad, justicia y reconstrucción".

El lema de la jornada, “Escucha que cura. Comunidad que se reconstruye”, fue retomado por León XIV para remarcar que la prevención y la lucha contra los abusos constituyen "un modo de vivir la conversión evangélica".

Por último, el pontífice dedicó unas palabras a la Jornada Mundial de la Pesca, que se celebrará el próximo 21 de noviembre. Allí manifestó su preocupación por los trabajadores afectados por los conflictos bélicos y la piratería, los migrantes y las comunidades costeras que enfrentan las consecuencias del cambio climático y el deterioro de los recursos marítimos.

PC/fl