La aerolínea española Iberia celebró este lunes los 80 años de su ruta comercial entre Madrid y Buenos Aires, con un encuentro que reunió a figuras del ámbito institucional, diplomático, empresarial y cultural. Entre los protagonistas de la jornada se destacó la presencia del actor argentino Ricardo Darín, quien participó de un panel dedicado a los vínculos culturales entre ambos países junto al reconocido chef español Hugo Muñoz.

Bajo el título “Buenos Aires-Madrid: ocho décadas acercando personas, culturas y oportunidades”, el evento, organizado junto a la agencia EFE, repasó la historia de una conexión que comenzó en 1946 con un vuelo de 36 horas a bordo de un Douglas DC-4, que realizó escalas en Villa Cisneros, Natal y Río de Janeiro.

Marina Colunga, directora comercial de Iberia para América Latina, destacó la importancia de la Argentina para la compañía y recordó la evolución de la ruta: de aquel vuelo inaugural a las actuales tres frecuencias diarias, con aviones Airbus A350 y alrededor de 2.100 pasajeros transportados por día.

Por su parte, el director corporativo de Iberia, Juan Cierco, subrayó el impacto económico y social de estas ocho décadas de operaciones. Mientras que el embajador de España en la Argentina, Joaquín María de Arístegui, definió a la aerolínea como una “embajada volante” y un puente fundamental entre las dos sociedades.

La jornada también incluyó un panel sobre turismo y economía, con la participación de representantes de la Embajada de España, del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y de Assist Card.

Juan Cierco, Hugo Muñoz y Ricardo Darín | Crédito: Captura

Sin embargo, uno de los momentos más distendidos llegó con el espacio dedicado a la cultura. Allí, Ricardo Darín y Hugo Muñoz compartieron anécdotas y reflexiones sobre los lazos que unen a España y la Argentina, en un encuentro que puso de relieve que, más allá de los vuelos y las rutas comerciales, también son las historias, los artistas y las experiencias compartidas los que mantienen viva esa conexión.