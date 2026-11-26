La Cámara de Comercio Italiana en Argentina celebró su tradicional brindis de fin de año con una agenda centrada en las oportunidades de inversión que ofrece el país, especialmente en sectores estratégicos como la energía y la minería. El encuentro se realizó en el Círculo Italiano de Buenos Aires y reunió a empresarios, representantes diplomáticos y referentes institucionales vinculados con las relaciones económicas entre ambas naciones.

Durante la velada, el presidente de la entidad, Giorgio Alliata di Montereale, destacó el potencial de los recursos naturales argentinos y las posibilidades de participación de las compañías italianas en proyectos energéticos, de infraestructura y de servicios asociados.

También estuvieron presentes el vicepresidente de la Cámara, Arturo Curatola; el embajador de Italia en Argentina, Fabrizio Nicoletti; y la nueva cónsul general en Buenos Aires, Elisabetta Holsztejn Tarczewski, quien asumió sus funciones el pasado 21 de septiembre.

Vaca Muerta, uno de los principales focos de interés empresarial italiano

Durante los últimos meses, la Cámara intensificó sus actividades en la Patagonia con el propósito de acercar a las empresas italianas a la cadena de valor energética argentina y facilitar la generación de oportunidades comerciales.

La Cámara de Comercio Italiana cerró el año con una mirada puesta en las oportunidades de inversión en Argentina | Crédito: RePerfilAr

En el marco de AOG Patagonia 2026, la institución organizó una jornada empresarial en Neuquén junto con Centro PyME-ADENEU y el Cluster Vaca Muerta, que contó con la participación de la consultora EY.

La actividad formó parte de un programa de fortalecimiento e internacionalización de la cadena de valor del sector de Oil & Gas, impulsado junto con Promos Italia.

El encuentro permitió reunir a integrantes de una delegación empresarial italiana con compañías neuquinas interesadas en establecer vínculos comerciales e industriales relacionados con el desarrollo de los hidrocarburos.

El análisis del mercado energético y las oportunidades de negocios

La presentación de EY constituyó uno de los principales ejes de la jornada realizada en Neuquén. La consultora brindó un panorama sobre el sector energético argentino y abordó los aspectos legales y regulatorios que deben considerar las empresas extranjeras interesadas en desarrollar actividades en Vaca Muerta.

La iniciativa buscó proporcionar información a las compañías italianas para evaluar oportunidades de negocios, conocer las características del mercado local e identificar posibles socios comerciales.

Círculo Italiano de Buenos Aires | Crédito: RePerfilAr

Tras la exposición, se realizó un encuentro de networking que permitió retomar los contactos establecidos durante una misión empresarial a Italia, desarrollada en mayo de este año.

Los participantes también intercambiaron experiencias y analizaron posibilidades de cooperación entre proveedores italianos y empresas vinculadas con la actividad hidrocarburífera argentina.

Nuevos acuerdos comerciales con entidades de Río Negro

La agenda de la Cámara en la Patagonia también incluyó la firma de convenios de cooperación con la Cámara de Servicios de Río Negro y la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Villa Regina.

Los acuerdos, suscriptos en Neuquén, tienen como objetivo promover el intercambio comercial, facilitar la vinculación entre compañías y desarrollar iniciativas conjuntas en diferentes sectores productivos.

Además de las actividades relacionadas con la industria petrolera y gasífera, los convenios contemplan oportunidades en la fruticultura, una de las principales actividades económicas de la región.

En ese ámbito, las entidades buscan avanzar en proyectos de transferencia tecnológica, intercambio de conocimientos y creación de nuevas alianzas empresariales.

Energía y minería: los sectores estratégicos para profundizar la relación bilateral

La Cámara de Comercio Italiana busca ampliar los vínculos institucionales entre ambos países mediante iniciativas que permitan identificar proyectos productivos y establecer relaciones comerciales directas.

La energía, la minería y la infraestructura se encuentran entre los principales sectores de interés, aunque la agenda también contempla oportunidades para las economías regionales y las empresas proveedoras de bienes y servicios.

El brindis de fin de año reunió a representantes de los sectores público y privado involucrados en esta estrategia de cooperación económica.

De cara a 2027, la entidad buscará profundizar los contactos empresariales establecidos durante los últimos meses y avanzar en la generación de inversiones, acuerdos comerciales y proyectos productivos que fortalezcan las relaciones económicas entre Argentina e Italia.